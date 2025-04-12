中壢「人民是頭家」宣講猛批藍白國會 揪鄉親拉連署罷免藍委

民進黨今早舉辦中壢場「人民是頭家」政策宣講活動，桃園市議員徐景文、彭俊豪、魏筠、黃崇真、張曉昀皆批藍白國會毀憲亂政，齊邀民眾相揪拉連署，高喊「大罷免大成功！」（記者黃政嘉攝）

2025/04/12 15:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨今早舉辦中壢場「人民是頭家」政策宣講活動，桃園市議員徐景文、彭俊豪、魏筠、黃崇真、張曉昀皆批藍白國會毀憲亂政，國民黨提離島建設條例修法，幫助中國剽竊台灣主權，邀民眾相揪拉連署，高喊「人民是頭家，台灣要團結」、「大罷免大成功！」還給台灣正常的國會。

民進黨發言人吳崢助講表示，這次大罷免是為了還給台灣正常的國會，立法院現在因為藍白立委而一天比一天壞，中壢是台灣民主前哨站，過去中壢事件打響台灣民主第一炮，去年藍白推國會擴權法案，民進黨不同意，國民黨就逕自表決，而財劃法在表決前，才把法案拿出來，不給大家時間了解，就直接表決，這就是沒收民主，現在，陳玉珍提離島建設條例修法修法，以後中國勞工、公司、物品，到金門馬祖澎湖，政府都不能管，中國人買機票就進來工作、開公司，掛台灣牌，MIC變MIT就是洗產地、貼牌、詐騙！國民黨犧牲台灣經濟也要推，以後國際上，台灣品牌就臭掉，如同被中國詐騙，因為不能接受，所以該大罷免，大成功。

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魏筠開場宣講感慨提到，近期辦相關罷免活動受到反動員打壓，場地借用受阻，去年藍白藐視國會想說已經很嚴重，後來又改變憲法訴訟法規則，財劃法劃到最後，桃園的福祉倒扣更多，甚至恐讓鐵路地下化進度延宕，還凍刪預算，現在又出現陳玉珍提案離島建設條例修法，以後外國醫師可來離島，離金門最近就是中國，中國醫生會做出多讓人害怕的醫療？歌手TANK跑去中國做活體器官移植，證明中國殘害人權，摘除器官，放在活人身上，討好有錢人，如此不公不義，台灣要變成中國嗎？日前軍機繞台，儘管國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政在臉書譴責，但私底下凍結刪減國防預算達一千億，藍白立委表面上說反共，事實上都在舔共，為了中壢下一代，需要大家站出來，中壢還很有機會，需要臨門一腳。

黃崇真表示，藍白立委修的立委擴權法案立委，可以調查人民，要求企業、國家機密資料，後來上訴到憲法法法庭，判定違憲，結果藍白立委修法想癱瘓憲法法庭，為所欲為，現在又推離島建設條例修法，都是在幫助中國剽竊台灣主權；這麼多藍委進入到二階連署，大罷免絕對不是民進黨支持者才能完成的事，還有這麼多國民黨退役少將、飛官站出來，因為以前反共是他們的教條，而現在藍白立委都變成舔共立委。

徐景文表示，過去蔡英文8年把台灣治理很好，武漢肺炎時，台灣是防疫模範生，當時馬英九，柯文哲說要買大陸科興疫苗，結果董事長日前被抓去槍斃，原因都沒講，可見科興疫苗對人民安全影響非常嚴重，中國沒有人權、自由，但是藍白立委寧願讓共產黨治理，也不願讓本土人治理，心態非常不好，藍白立委就像惡媳婦、不肖子要分家產，為防範藍白作亂，大家應把藍白立委趕出立法院，一起號召親友填寫連署，安居樂業，讓台灣繼續前進，跟世界接軌。

張曉昀表示，公民團體二階連署行動受阻非常明顯，不管借市民活動中心、公園，都被區公所阻擋，因為魯明哲擔任市長時，現在中壢區長李日強就是他最好同仁，公民團體借場所被說目的不符而借不到，也許這場宣講就是中壢最後一場，魯明哲政績一直停留在市長時期，他擔任議員、立委時有什麼政績？所以第二次選立委，只跟彭俊豪差6千票，立法院修惡法、刪除預算，魯明哲都是第一個出來舉手支持，選立委就是希望跟中央爭取預算，希望大家站出來，給推動惡法的立委一個警惕，每人每天拉10張，做公民團體後盾，讓二階連署過關，讓中壢能真正發展。

彭俊豪表示，藍白立委想的都是怎麼擴權，二階連署最後幾天，大家一定要勇敢、努力，他看到罷團連署收件非常感動，他們為的也是自己下一代，大家要做他們最強後盾，一起為下一代努力打拼，過年期間都有人來服務處連署，他很有信心能衝破二階連署關卡，換上傾聽民意的立委，讓台灣進步。

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