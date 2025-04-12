冷靜了！昨飆罵「民進黨養共諜」 蔣萬安今僅回2字

台北市長蔣萬安12日出席2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，並和導盲犬一起搭捷運體驗「狗狗列車」。（記者方賓照攝）

2025/04/12 15:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安前兩天赴市議會施政報告及答詢，昨（12日）與民進黨議員簡舒培不斷互嗆，不僅直指要消滅中華民國的是「民進黨跟共產黨」，還罵民進黨養共諜，場面十分火爆。蔣萬安今再被問及此議題時情緒冷靜許多，僅回「謝謝」。

簡舒培昨問蔣萬安哪個國家要消滅中華民國，蔣萬安重複強調「就是共產黨跟民進黨」，更批評民進黨養共諜，民進黨的議員卻不敢評論。

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蔣萬安今出席國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，會前媒體堵訪，提及昨天質詢提到共諜是不是有動怒？怎麼看外交部和民進黨都傳共諜一事，蔣萬安對此都僅回「謝謝」二字。

另外，媒體也問怎麼看藍委王鴻薇罷免二階段達標？蔣萬安表示，各位藍委都非常用心，大家也看到他們在立院的努力，他也說過一定會和台北市的藍委站在一起，這時候台灣民眾期待的不是繼續內耗製造仇恨、對立，應該要團結一致；面對美國高關稅，帶給中小企業與勞工壓力，已經讓人非常不安。

台北市長蔣萬安12日出席2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動並接受媒體訪問。（記者方賓照攝）

蔣萬安昨直指要消滅中華民國的是「民進黨跟共產黨」，還罵民進黨養共諜；今再被問及此議題，情緒冷靜許多，僅回「謝謝」。 （記者甘孟霖攝）

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