為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    冷靜了！昨飆罵「民進黨養共諜」 蔣萬安今僅回2字

    台北市長蔣萬安12日出席2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，並和導盲犬一起搭捷運體驗「狗狗列車」。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安12日出席2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，並和導盲犬一起搭捷運體驗「狗狗列車」。（記者方賓照攝）

    2025/04/12 15:11

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安前兩天赴市議會施政報告及答詢，昨（12日）與民進黨議員簡舒培不斷互嗆，不僅直指要消滅中華民國的是「民進黨跟共產黨」，還罵民進黨養共諜，場面十分火爆。蔣萬安今再被問及此議題時情緒冷靜許多，僅回「謝謝」。

    簡舒培昨問蔣萬安哪個國家要消滅中華民國，蔣萬安重複強調「就是共產黨跟民進黨」，更批評民進黨養共諜，民進黨的議員卻不敢評論。

    蔣萬安今出席國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，會前媒體堵訪，提及昨天質詢提到共諜是不是有動怒？怎麼看外交部和民進黨都傳共諜一事，蔣萬安對此都僅回「謝謝」二字。

    另外，媒體也問怎麼看藍委王鴻薇罷免二階段達標？蔣萬安表示，各位藍委都非常用心，大家也看到他們在立院的努力，他也說過一定會和台北市的藍委站在一起，這時候台灣民眾期待的不是繼續內耗製造仇恨、對立，應該要團結一致；面對美國高關稅，帶給中小企業與勞工壓力，已經讓人非常不安。

    台北市長蔣萬安12日出席2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動並接受媒體訪問。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安12日出席2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動並接受媒體訪問。（記者方賓照攝）

    蔣萬安昨直指要消滅中華民國的是「民進黨跟共產黨」，還罵民進黨養共諜；今再被問及此議題，情緒冷靜許多，僅回「謝謝」。 （記者甘孟霖攝）

    蔣萬安昨直指要消滅中華民國的是「民進黨跟共產黨」，還罵民進黨養共諜；今再被問及此議題，情緒冷靜許多，僅回「謝謝」。 （記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播