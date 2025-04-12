為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷團宣稱二階連署達標 王鴻薇：會以最正面的態度迎戰

    國民黨立委王鴻薇（左）。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇（左）。（資料照）

    2025/04/12 14:23

    〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免團體今宣稱國民黨立委王鴻薇二階連署達標，王鴻薇表示，她絕不怕接受任何考驗，也沒有人應該害怕，她會以最正面的態度迎戰，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負大家的支持。

    王鴻薇表示，她自立委補選以來，歷經多次選舉，一直以來都受到中山北松山民眾的肯定，立委在任兩年，就獲得國會媒體評鑑第三名、口袋國會評鑑優秀立委，都獲得肯定，真金不怕火煉，她絕不怕接受任何考驗，也沒有人應該害怕，因為民進黨的惡罷，不只是在挑戰選區立委，更是在挑戰質疑中山北松山選民的決定。

    王鴻薇說，她過去一直站在人民第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性人物，自始自終就預設二階通過，自惡罷開始至今，這些青鳥、側翼、罷免團體結合民進黨黨公職，全面啟動推行惡罷，執政黨立委癱瘓國會，裡應外合，傷害台灣社會，影響國家甚鉅。

    王鴻薇表示，相較於過去這段時間，這些罷免團以不只是針對她，還用造假圖片、以及捏造假訊息以及犯罪的手法，至少她個人就報警4次，也都有鎖定犯罪人員，惡罷不斷的煽動民眾，進行仇恨動員，令人不齒。

    王鴻薇強調，她會以最正面的態度迎戰，以9成的政見達成率，已推動的各項民生法案來面對，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負各位的支持。

    王鴻薇說，支持王鴻薇，懇請各位出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋，主宰人民的生活，不要讓監督制衡的力量被消音，不要讓社會繼續陷入嚴重的仇恨與對立，讓惡罷退散，讓國家安定，讓執政黨知道這條路不可行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播