兩蔣「陵寢」改名有譜了？國防部擬修正爭議字眼

桃園大溪慈湖的前總統蔣介石陵寢目前仍有三軍儀隊駐守。（資料照）

2025/04/12 14:29

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨政府推動轉型正義，慈湖及大溪陵寢目前仍有禮兵交接儀式；民進黨立委邱志偉關切是否規劃裁撤儀隊、並修訂意旨皇帝陵墓的「陵寢」名稱。對此，國防部表示，全民防衛動員署後備指揮部正研擬修正相關法規內容的爭議字眼；至於儀隊規劃，除函請桃園市政府重新審視必要性外，近期將邀跨部會相關單位共商此事。

邱志偉近日於立法院質詢時要求，桃園慈湖及大溪陵寢的「陵寢」兩字，應研擬修訂名稱。對此，國防部以書面函覆說明，全民防衛動員署後備指揮部刻正研擬修正「國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知」內容爭議字眼。

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針對兩蔣陵寢的儀隊是否裁撤，國防部則表示，1975年奉故前總統嚴家淦諭，派遣兵力負責陵寢警衛安全。前總統陳水扁於2007年12月7日宣布自2008年1月1日撤除慈湖及大溪陵寢警衛兵力，陵寢對外暫停開放，國防部遂於2007年12月24日撤回儀隊歸建。

國防部說，桃園縣政府2008年5月19日函文敘明，以發展國際觀光客來台及振興桃園觀光產業為由，請國防部支援，故於2008年6月20日令示重新派駐任務迄今；將函請桃園市政府重新審視有無派遣儀隊駐守慈湖及大溪陵寢之必要，後續配合桃園市政府規劃辦理。

邱志偉接受本報訪問直言，國軍的職責是要保家衛國、抵抗敵對勢力，而非保護獨裁者的墳墓，更何況「陵寢」一詞通常指稱帝王墳墓。國防部卻因時任桃園縣長朱立倫政府的一紙公文，以地方振興觀光為由派駐儀隊，但近年實際到訪的旅客人數有多少？相當不合時宜，根本是浪費人民的納稅錢。

據了解，針對「開放謁靈管理須知」，全動署主要鎖定具有崇拜威權象徵的內容，例如移除「謁陵」2字、改為較中性的字眼；此外，該營區後續若有移除儀隊的需要，解除營區管制任務，國防部仍需待層峰指示，並於近期邀集跨部會相關單位討論

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