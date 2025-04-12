徐欣瑩獲頒陽明交大土木系頒發傑出系友獎

國民黨立委徐欣瑩（右）從恩師黃金維手中接下國立陽明交大土木系傑出系友獎。（徐欣瑩國會辦公室提供）

2025/04/12 14:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨立委徐欣瑩今天獲國立陽明交通大學土木系頒發傑出系友獎，從其博士班指導教授黃金維手中接下。她說，本以為自己會投身在衛星測量科技領域，沒想到後來卻從政，但正是因在交大的研究訓練，讓她面對多元的公共議題，即使在大罷免活動中成為被罷免的對象之一，她也都能理性、務實地處理。

徐欣瑩說，陽明交大今天舉行「系友回娘家」活動，土木工程學系更頒「2024學年度傑出系友獎」，她則是驚喜上榜。

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至於另6名同為土木系傑出系友的有：立恩威國際驗證（股）公司（DNV）首席工程師顧寶⿍、臺灣港務（股）公司高雄港務分公司總工程司鄭智⽂、兆豐工程技術顧問（股）公司 總經理陳正育、農業部農村發展及水土保持署 減災監測組組⻑陳振宇、桃園市政府地政局副局⻑⿈建華、以及新竹市政府行政處⻑許智堡。

徐欣瑩說，她在交大土木系博士班指導教授黃金維，是國際頂尖學者。黃金維則肯定她在碩、博班期間研發出很好的海水面模型，且在20年後獲得證明對國家的深度基準有很好的應用。例如離岸風電綠能產業的工程量測基礎，就讓台灣在這個領域的應用領先世界，是「台灣衛星測量領域第一位女博士」。

國民黨立委徐欣瑩（右）跟其博班指導教授黃金維（左）。（徐欣瑩國會辦公室提供）

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