共諜案爆料徐巧芯從道歉到喊「還我公道」 鄭運鵬：完全沒有道理

國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現是同名同姓的烏龍。（資料照）

2025/04/12 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現搞錯人，徐對此道歉，解釋所指的是國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的助理何仁傑。檢調今日發動搜索約談，將何仁傑收押禁見，徐巧芯立刻喊「沒想到這麼快還我公道」。前立委鄭運鵬說，徐巧芯從爆料錯誤道歉，到逆轉成真，「這些劇情完全沒有道理，尤其是公開道歉這一段。」

徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現是同名同姓的烏龍。徐事後表示，她所指的是國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的助理何仁傑。

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檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，追查出吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑也遭吸收成為共諜。檢調掌握黃取榮吸收何仁傑後秘密蒐證，當徐巧芯質詢披露何仁傑的身分時，檢調怕打草驚蛇，立即發動搜索約談，並將何仁傑收押禁見。徐巧芯今受訪表示，她真的沒有亂講，真的有共諜何仁傑，「沒想到這麼快還我公道」。

鄭運鵬今日在臉書PO文表示，知道情資是一回事，爆料是一回事，爆料錯誤而道歉是一回事，逆轉勝又是一回事。鄭運鵬舉美國總統川普的對等關稅事件表示，當初民進黨立院黨團總召柯建銘爆料美國會課台灣10%關稅，美國開牌是34%，柯沒道歉過，「後來逆轉勝（指美國暫緩75國關稅維持10%），他是矇對？還是有什麼消息來源？沒人知道，問了他也不會講出來。」

鄭運鵬表示，共諜案不管是佈建方還是偵查方，一定都是高度機密。如果知道情資，姓名絕對不可能聽錯搞錯，除非是故意講錯的。所以過程中認為自己爆料錯誤、再公開道歉，事後又逆轉成真，「這些劇情完全沒有道理，尤其是公開道歉這一段。」

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