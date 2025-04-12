文山區罷免賴士葆廣告同日遭檢舉 罷團：屋主、廣告公司也遭施壓

文山退葆指出，原已掛上和即將設置的4面罷免宣傳廣告，遭到檢舉、阻撓。（文山退葆提供）

2025/04/12 13:11

〔記者林承鴻／台北報導〕全台大罷免二階連署期限倒數1個月，罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」指出，在文山區原已掛上和即將設置的4面罷免宣傳廣告，遭到檢舉、阻撓，出借牆面的屋主遭施壓，承辦的廣告公司也寧可違約而不願執行，直呼情況「太詭異了」；台北市建築管理工程處公文指出，罷團張貼的廣告未經許可擅自設置，是依市民陳情案處理。

「文山退葆」表示，昨（11）日共有4處位於文山區不同地點已掛上和規劃中的罷免廣告傳出狀況。其中，已懸掛的廣告遭到檢舉，甚至連屋主都受到壓力而反悔不讓張貼廣告，合作的戶外廣告公司也指出，他們持續被檢舉，被要求將廣告撤下。

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另外，派出所也來開單，指吊掛帆布時沒有申請路權。文山退葆指出，離奇的地方在於，平時需耗時3到4週的檢舉、開單流程，此次竟在同一天內完成，並開罰單，質疑此效率之快「有點誇張了」。

文山退葆提到，負責吊掛帆布作業的吊車公司也遭到刁難，該公司位於樹林，公司老闆卻被要求親自到木柵的派出所領取罰單，志工認為此舉相當不合理。

文山退葆強調，不解為何會發生屋主害怕、廣告公司也害怕的情況，直呼「太詭異了」，並認為這一切都是故意的、「不正常」。而由於看板接連出狀況，原本預計下週要刊登的新廣告，廣告公司已不敢接下。

文山退葆出示台北市建管處寄發的公文，公文指出，罷團張貼的廣告未經許可擅自設置，違反《台北市廣告物管理自治條例》第4條規定，建管處依市民陳情案辦理，如未於期限內自行拆除或補辦手續者，每件可處6000元以上3萬元以下罰鍰。

台北市建管處寄發的公文指出，罷團張貼的廣告未經許可擅自設置，建管處依市民陳情案辦理。（文山退葆提供）

台北市建管處寄發的公文指出，罷團張貼的廣告未經許可擅自設置，建管處依市民陳情案辦理。（文山退葆提供）

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