罷免葉元之連署快閃樹林博愛市場 王義川現身：雙北大罷必成功

民進黨立委王義川到樹林市場力挺罷免葉元之公民團體。（記者羅國嘉攝）

2025/04/12 12:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免行動遍地開花，針對新北市第七選區立委葉元之的罷免案，公民團體「大刪元」今（12）日上午到樹林博愛市場舉行快閃二階連署行動，民進黨立委王義川現身助陣，現場民眾熱情不減，一路有不少民眾與他合照，會前王更與志工一同高呼「雙北大罷必成功」、「既凹之則罷之」、「柿子要挑軟的吃，罷免要罷葉元之」等口號，展現推動罷免行動的堅定決心。

王義川今天現身樹林博愛市場助陣罷團，一路上他的高人氣，吸引不少民眾來合影、簽名，向他說「已簽連署」，更喊「加油」、「好立委」等。然而，罷免葉元之的團體也努力持續衝刺二階連署，達到預設的安全門檻。

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王義川指出，這波罷免行動烽火四起，遍地開花，他昨日才在台東參加「挫賓行動」，也見證當地民眾熱情支持，連署進度逼近門檻。「這次來到板橋與樹林交界的博愛市場，是非常關鍵的一站，與志工一起一張一張收連署書，目標有信心能達成，甚至超越。」

他補充，今日行程滿檔，除樹林之外，接下來還將前往桃園龜山、中壢和平鎮等地市場繼續參與罷免行動。與其大規模造勢，更重要的是與民眾一對一接觸、實際收件，展現民主的公民運動。

對於外界關注罷免進度，王義川表示，儘管立委羅智強與李彥秀的罷免連署已達最低門檻，但葉元之始終是「最危險名單」之一，只是每個罷團的公布、收件、造冊等方式不同，因此是否公佈進度與造冊方式，應尊重各罷免團體的策略。

「大刪元」志工則透露，目前已累積約2萬1021份連署書，雖距離設定的4萬安全門檻尚有距離，但將持續推進，同時也開始進行造冊作業，避免最後階段時間壓力，而發生作業出錯。至於此次選擇樹林博愛市場作為行動據點，也考量有許多板橋居民在此採買，具高度戰略意義。

民進黨立委王義川今天現身樹林博愛市場助陣罷團，一路上他的高人氣，吸引不少民眾來合影、簽名。（記者羅國嘉攝）

民進黨立委王義川今天現身樹林博愛市場助陣罷團，一路上他的高人氣，吸引不少民眾來合影，更有攤商老闆喊「加油」。（記者羅國嘉攝）

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