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    瓜地馬拉咖啡車全台巡迴 林佳龍與瓜國大使共推「咖啡外交」

    中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館合作舉辦的「瓜地馬拉咖啡巡迴胖卡車」活動登場，外交部長林佳龍、瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）11日一同在餐車上手沖咖啡。（外交部提供）

    中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館合作舉辦的「瓜地馬拉咖啡巡迴胖卡車」活動登場，外交部長林佳龍、瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）11日一同在餐車上手沖咖啡。（外交部提供）

    2025/04/12 12:17

    〔記者方瑋立／台北報導〕「咖啡外交」啟程！外交部長林佳龍昨（11）日出席由中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館合作舉辦的「瓜地馬拉咖啡巡迴胖卡車」活動，與瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）一同在外交部發送香醇咖啡與造型雞蛋糕，濃郁咖啡香如同台瓜之間深厚的友誼。

    林佳龍表示自己是「咖啡控」，每天早上都會沖一杯咖啡開啟工作行程，家中更收藏來自國內外，不同產地、風味各異的咖啡豆，最近則特別偏愛友邦瓜地馬拉的精品咖啡。

    林佳龍說，台灣去年的咖啡服務產業總銷售額超過400億元，瓜地馬拉則是台灣的第4大咖啡來源國，產自火山灰土壤與高海拔氣候的瓜國咖啡豆風味濃郁、層次分明，其中九成屬於「特硬豆（Strictly Hard Bean）」等級，深受台灣人喜愛。

    林佳龍指出，自2022年起首次舉辦瓜國咖啡胖卡巡迴活動，走遍台灣各地，廣受民眾喜愛，成為推廣咖啡文化與友邦文化的亮點之一。今年，中美洲經貿辦事處更率台灣咖啡業者赴瓜地馬拉採購，創下38個貨櫃、約4.9億美金的採購總額歷史新高。

    林佳龍也提到，日前他與訪台的瓜國網紅Allisson Valdez共同拍攝推廣瓜國咖啡的影片，截至目前已累計超過3200萬人次觀看，足見「咖啡外交」的巨大影響力！林佳龍也預告，本週末咖啡胖卡將駛入台北大稻埕碼頭，邀請民眾一起到現場拍照打卡、品嚐來自友邦的優質咖啡。

    「咖啡外交」啟程！外交部長林佳龍11日出席由中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館合作舉辦的「瓜地馬拉咖啡巡迴胖卡車」活動，與瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）一同在外交部發送香醇咖啡與造型雞蛋糕，濃郁咖啡香如同台瓜之間深厚的友誼。 （外交部提供）

    「咖啡外交」啟程！外交部長林佳龍11日出席由中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館合作舉辦的「瓜地馬拉咖啡巡迴胖卡車」活動，與瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）一同在外交部發送香醇咖啡與造型雞蛋糕，濃郁咖啡香如同台瓜之間深厚的友誼。 （外交部提供）

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