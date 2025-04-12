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    罷免萬美玲志工收件遭辱罵嚇哭！黃瓊慧質疑住戶「惡意釣魚」

    黃瓊慧臉書批評住戶「惡意釣魚」，根本沒有什麼連署書可收，純粹是將女志工釣出去教訓、恐嚇。（圖擷取自臉書）

    黃瓊慧臉書批評住戶「惡意釣魚」，根本沒有什麼連署書可收，純粹是將女志工釣出去教訓、恐嚇。（圖擷取自臉書）

    2025/04/12 11:35

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市第四選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲罷團，昨深夜發生女志工前往桃園區某社區收連署書，卻遭住戶將一疊空白連署書甩在桌上，還質疑罷團是潛入封閉型社區將空白連署書塞到信箱，年輕女志工當場被嚇哭，警方到場後排解，女志工強調保留提告權利，市議員黃瓊慧臉書、及臉書孟買千秋認為這是「惡意釣魚」行為。

    罷團幹部表示，該住戶是在罷團官方帳號留言，請派志工來收連署書，由於對方說今天有事，昨天深夜才派志工前往收件，到場後才發現根本沒有什麼連署書可收，女志工被這名住戶丟東西、辱罵並質問「為什麼社區的信箱內有罷免連署書？」雖然女志工表示，她們不可能到封閉型社區投遞投連署書，可能是其他住戶投遞的，但住戶不相信，越罵越大聲，才報警處理。

    警方表示，社區住戶質疑罷團是潛入封閉型社區將空白連署書塞到信箱，才在罷團官方帳號留言，要罷團收回連署書；但該女志工認為對方不讓她離去，已經涉及妨害自由，將保留法律追訴權。

    黃瓊慧臉書、臉書孟買千秋，都批評這樣的行為根本就是住戶「惡意釣魚」，根本沒有什麼連署書可收，純粹是將女志工釣出去教訓、恐嚇；黃瓊慧說，住戶不斷飆罵女志工也不讓她離開，女志工才20幾歲被當場嚇哭，去收個連署竟然要受到這種對待，真的是超級讓人心疼。

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