中山大學撕罷免海報惹議 學生會長再發聲：靜待學校調查

中山大學學生張貼罷免海報，因內容未強調支持或反對罷免誰，卻遭校方撕下引發侵害言論自由的爭議。（擷取自劉品佑臉書）

2025/04/12 11:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學日前撕下學生張貼的罷免海報，由於海報未強調支持或反對罷免誰，學生會長劉品佑為此譴責校方嚴重侵害民主自由的精神，校長李志鵬亦發聲竭力捍衛師生的言論自由，並將進一步了解事情原委；劉品佑今（12）日回應會靜待學校調查。

劉品佑強調，因為事發突然，還來不及和學生會討論相關事情，因此是以個人的身分發言。此外，不論支持誰被罷免，學生會都沒有涉入同學收罷免單或是貼海報等等的行為。

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劉品佑說明，週四（10）下午的接獲同學反映罷免海報被撕掉，他當下並沒有詢問這個罷免海報是支持誰被罷免，因為無論是支持誰被罷免，他們的言論都應該要在校園當中被保障，因為校園本來就是學術的殿堂，這些公眾事務都應該要可以被討論，他也詢問校方海報是否被撕掉，因為當時已經下班，所以學校比較沒有人可以了解這件事情。

不過，校長在週五（11）日凌晨就寄信給劉回應表示，「任何關於投票、罷免的言論，不論支持或反對，只要不涉及污辱、毀謗或歧視都是政治言論自由的表現，將會進一步瞭解事情原委，並避免類似的事情發生」。

劉品佑對於校長的回應表示支持，也和他所認知的一致，不論是支持或反對罷免，或者是支持什麼政黨，每個人的言論自由都是應該要被保障的。事發至今，可以體諒這件事情要查清楚需要時間，同時校長也已經承諾會查清楚，所以也選擇靜待學校的調查。

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