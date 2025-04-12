列全台罷免收件進度 吳靜怡：懇請全台民眾把握黃金週末、踴躍連署

花蓮罷免傅崐萁民團微光花蓮衝到1.7萬份，距離安全水位還需至少6000份，沈伯洋呼籲，「大罷免就缺花蓮人關鍵支持」。（記者花孟璟攝）

2025/04/12 12:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國各縣市大罷免進入最後收件衝刺，媒體人吳靜怡表示，罷免第二階段連署現在已進入白熱化階段，桃園市與新北市的收件量領跑，台北市的進度穩健，花蓮縣與雲林縣展現單一對象的動員力，但彰化縣、南投縣與新竹市則面臨嚴峻挑戰，懇請全台民眾把握黃金週末、踴躍連署，讓志工有充足時間整理文件，確保罷免行動成功。

吳靜怡在臉書PO文表示，全台罷免第二階段連署進入倒數白熱化，截至今日，全台累計收件突破56萬份（不含「統計中」選區），但距離各地法定門檻（各選區選舉人數10%）仍有落差，考量造冊、印製與查對作業時程，實際留給罷免團體的有效衝刺時間僅剩不到一個月，本週末將被視為「黃金週末」，是各縣市能否突破門檻、完成造冊的生死線，清明連假後，行動是否延續為關鍵，各縣市收件量與法定門檻進度如何？

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吳靜怡列出領先縣市：桃園市為全台收件王，收件總量：136630份，平均門檻進度：75.0%（全台第3）。牛煦庭：32000（94.2%）、萬美玲：27000（89.3%）、涂權吉：26630（86.3%）、魯明哲：20000（66.4%）、邱若華：16000（56.7%）、呂玉玲：16000（57.0%）。牛煦庭、萬美玲、涂權吉表現強勁，顯示桃園市民眾參與熱度高，罷團志工運作效率驚人。

台北市平均進度全台第一，收件總量：9萬810份，平均門檻進度：81.7%（全台第1）、羅智強：24000（103.0%）、李彥秀：31810（100.0%）、徐巧芯：20000（85.2%）、賴士葆：15000（60.4%）、王鴻薇：進度「統計中」；台北市展現強烈的公民意識與高政治敏感度，徐巧芯進入最後衝刺期，建議同步拉抬賴士葆緩衝量，以防造冊時間壓縮。

新北市，六人領跑、結構不均，收件總量：12萬8271份，平均門檻進度：63.3%（全台第4），葉元之：21021（90.2%）、洪孟楷：30000（77.4%）、廖先翔：20250（76.4%）、張智倫：15000（52.1%）、林德福：12000（50.4%）、羅明才：10000（33.7%）、前段班穩健，後段班需強化補件支援，進度不均，林德福與羅明才急需補強站點與流量轉換策略。

[穩健縣市]：

花蓮縣：單一對象、全國矚目，傅崐萁：17000（87.7%），單一對象表現全台頂尖，距門檻19377份僅差2377份，收件17000份位居全國第六，黃金週末是決勝關鍵，花蓮在地領袖與青年力量若能串聯，或許成為催化劑，助一舉達標，確保造冊與檢核順利。

雲林縣：能量待爆發，丁學忠：18500（67.3%），穩步推進，收件18500份排名全國第五，距門檻27501份差約9000份，黃金週末應把握地方組織市場、廟會等人流熱點，動員雙北雲林同鄉會等擴大連署能量，爭取一週內突破門檻，為造冊爭取時間。

台中市戰線差距大，收件總量：11萬1071份，平均門檻進度：51.9%（全台第七），羅廷瑋：23000（84.1%）、廖偉翔25000（75.9%）、黃健豪25050（69.0%）、江啟臣：13021（61.8%）、顏寬恒：15000（49.5%）、楊瓊瓔：10000（38.4%），罷免廖偉翔動能強勁，廖偉翔、黃健豪進展亮眼，江啟臣中段，顏寬恒、楊瓊瓔偏低，上半區進度快、下半區落後明顯。

吳靜怡指出，罷免第二階段連署不僅是數字競賽，更是公民意識的展現，現在已進入白熱化階段，桃園市與新北市的收件量領跑，台北市的進度穩健，花蓮縣與雲林縣展現單一對象的動員力，但彰化縣、南投縣與新竹市則面臨嚴峻挑戰，懇請全台民眾把握黃金周末、踴躍連署，讓志工有充足時間整理文件，確保罷免行動成功，讓我們用行動證明，民主的力量從未缺席！

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