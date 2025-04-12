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    沒罷免嗆官員下台、有罷免夾著尾巴逃跑 曹興誠PO羅智強2張臉

    曹興誠PO出羅智強受訪影片。（圖擷取自 臉書）

    曹興誠PO出羅智強受訪影片。（圖擷取自 臉書）

    2025/04/12 11:35

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」9日宣布目前收件2萬4千份，已達法定門檻。羅智強今日稍早在臉書貼文「把房子拿去抵押吧。」為題，稱將會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰！對此前聯電董事長曹興誠PO出羅智強罷免收件過二階前後的比較影片，大酸「沒有罷免時，囂張跋扈欺人；罷免二階過關，夾著尾巴逃跑。」

    羅智強今日在臉書PO文表示，從今年一月開始，我就把這場罷免當成第三階段投票的規格來應對，走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動……一路走到現在，早已投入龐大資源，財務壓力沉重，罷免團體正式宣布：我的第二階段連署達標。這代表真正的「熱戰」即將開打，經費也將迅速燒光，他會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰！

    曹興誠在臉書PO出影片，影片一開始是2024年5月1日羅智強質詢NCC主委陳耀祥，羅智強先是問對方，「你知道我要問什麼問題嗎？」陳耀祥表示不知道，羅智強隨即直接開嗆，「下台，你可以下去了！」陳耀祥也因此回到台下。

    影片後半段是，羅智強面對媒體詢問「委員問一下就是，罷免案二階你是第一個被宣布破達標的，你是怎麼看？」羅智強回答「尊重罷團的公民權利！」曹興誠在貼文中大酸「羅智強的兩張臉，沒有罷免時，囂張跋扈欺人；罷免二階過關，夾著尾巴逃跑。」

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