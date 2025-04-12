要抵押房子！罷免二階段通過 羅智強自爆「糧草告急」

罷免羅智強《大安強強滾－罷免羅智強》公民團隊9日宣布，第二階段連署已突破2萬4000份，達成法定門檻。（資料照）

2025/04/12 11:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨台北市立委羅智強的公民團隊，日前宣布第二階段連署突破2萬4000份，達成法定門檻。下一步要衝刺4萬份關鍵目標。羅智強今日在臉書PO文表示，在這場罷免中，他所遇到的第一道難關，就是糧草告急。下週他的妻子會拿房子向銀行抵押，籌錢讓他打贏這場戰役。

羅智強今日在臉書PO文表示，他所遇到的第一道難關，就是糧草告急。從今年一月開始，他就把這場罷免當成第三階段投票的規格來應對。走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動，一路走到現在，早已投入龐大資源，財務壓力沉重。

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罷免團體正式宣布羅智強的第二階段連署達標。羅智強說，這代表真正的「熱戰」即將開打，經費也將迅速燒光。羅智強表示，他妻子看在眼裡，一直都沒多說什麼，昨天晚上卻靜靜地對他說了一句：「把房子拿去抵押吧。」「先撐過罷免再說，這場仗，你一定要贏。」她還說，下週她會親自帶著房屋資料去銀行辦理抵押貸款，籌措500萬元，幫忙撐起這場沒有退路的戰役。

羅智強批評，這場罷免，是小蝦米對抗大鯨魚的不對等戰爭。執政者挾著國家資源，發動一場又一場政治清算式的惡意罷免。光是一場罷免，就要花掉超過12億元的納稅錢。綠媒、網軍、文宣全面出動，經費動輒數十億、甚至上百億。在面對罷免戰時，在野立委卻不能設立政治獻金專戶、無法對外募款，只能靠自己苦撐、苦扛。這就是這個體制下最不公平的現實。

羅智強說，他絕不屈服，會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰。他要謝謝他太太的支持與體貼，即使要拿房子去抵押，也要讓他別再赤手空拳對抗金盔銀甲的政權。「我，羅智強，會戰到底！」

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