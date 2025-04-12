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    首頁　>　政治

    度過罷免危機 王美惠、陳冠廷同獲公督盟優秀立委

    立委王美惠第6次榮獲公督盟「優秀立委」。（王美惠辦公室提供）

    立委王美惠第6次榮獲公督盟「優秀立委」。（王美惠辦公室提供）

    2025/04/12 11:02

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕全台掀起大罷免，民進黨嘉義市立委王美惠、嘉義縣立委陳冠廷罷免案皆未達提議門檻失效。公督盟第11屆第2會期優秀立委11日頒獎，王美惠第6次榮獲「優秀立委」、陳冠廷也首度獲「優秀立委」，兩人問政表現受肯定。

    王美惠為二連任立委，再度榮獲「優秀立委」殊榮，這是她第6度獲此一肯定，也是本屆立委連續2個會期獲選的立委之一。

    王美惠表示，在第11屆第2會期中，她提案修正「消防法」，增訂消防人員特殊職務安全衛生專章；也為義消爭取比照正職消防人員健檢；同時提案修正發展觀光條例，保障國人出外旅遊的權益。

    王美惠強調，雖然本屆立法院議事紛紛擾擾，但問政責無旁貸，更應堅守職責，為民發聲。

    初任立委的陳冠廷，繼日前獲口袋國會評鑑獲外交及國防委員會「六星特優立委」，如今再獲公督盟「優秀立委」肯定。

    陳冠廷表示，將承諾持續關注外交國防議題，為台灣走向世界把關，同時積極為嘉義地方爭取更多資源和建設，守護鄉親權益，不辜負鄉親信任期許。

    立委陳冠廷首度獲公督盟「優秀立委」。（陳冠廷辦公室提供）

    立委陳冠廷首度獲公督盟「優秀立委」。（陳冠廷辦公室提供）

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