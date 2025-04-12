二度遭同批人提罷免 黃捷：反紅色滲透成為眼中釘

高市立委黃捷（左）被二次提罷免，她感慨可能提較多國安法案，反紅色滲透卻成為眼中釘。（資料照）

2025/04/12 10:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市立委黃捷罷免一階成案、將進入二階連署。黃捷今表示，過去兩會期獲公督盟評鑑優秀立委，出席與質詢率都百分百，相信選民看在眼裡，罷免會不會過自然也交給選民，她同時感慨，可能提較多國安法案反對紅色滲透，成為眼中釘。

黃捷罷免案昨成案，將進入二階連署，推動罷免者是4年前罷捷總部發言人徐尚賢，他在黃捷2020年任高市鳳山區議員時，質疑黃捷在登革熱議題於議會對韓國瑜市長態度不佳，問政不專業等理由，發起「鳳山清捷隊」罷捷行動，2021年2月6日投票，投票率達41.54%，不同意罷免票數大於同意票數，罷免失敗。

請繼續往下閱讀...

徐尚賢今年再度提案罷免黃捷，並串聯籌畫許智傑、黃捷的「雙罷劫」連署行動，理由是黃捷背棄鳳山選民，到高雄第6選區後，跟著民進黨吃香喝辣，未好好服務鳳山，一階提案補件後昨天過關，將進入二階連署。

黃捷說，過去兩會期獲得公督盟評鑑優秀立委，出席與質詢率百分百，選民服務累積達9千件，這些努力相信選民看在眼裡，罷免會不會過、也交給選民決定。

針對同一批人時隔4年再提罷免，黃捷說自己會以平常心以對，並提到上次被罷免理由說她聲援反送中、違反香港國安法，連捍衛性別平權也被質疑，這次被罷免裡由，她研判不外乎一整年在最前線守護民主價值，包括對憲訴法、選罷法、財劃法提出建議，且為了反對國會擴權，提了很多國安法案，反對紅色滲透而成為眼中釘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法