吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案羈押禁見 徐巧芯：向外交部同姓文官道歉

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/04/12 10:46

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〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現是同名同姓的烏龍。徐事後表示，她所指的是國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的助理何仁傑，檢調10日發動搜索拘提何男到案，昨深夜以何涉「國安法」有串證之虞向法院聲請羈押禁見獲准。徐巧芯今受訪表示，她真的沒有亂講，真的有共諜何仁傑，「沒想到這麼快還我公道」。

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徐巧芯表示，對於因「同名同姓」以至於誤用照片這件事真的很抱歉，但真相很快就來了。她沒想到有兩個同名同姓的何仁傑，她也再次向外交部常任文官何仁傑及其家屬道歉。

徐巧芯表示，共諜案的順序是台商、也是新北市議員李余典的助理黃取榮，他在接觸民進黨黨工邱世元之後，透過賴清德總統任副總統時的機要吳尚雨交付賴清德的資料，黃取榮再把資料交給中共。共諜案的第二條線也是黃取榮透過時任吳釗燮助理何仁傑將外交部情資帶往中共給情治人員。

徐巧芯指出，此何仁傑是吳釗燮的助理，遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員，檢調於4月10日發動搜索，同時拘提何男到案，認為何男涉犯「國安法」，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

徐巧芯表示，在今年二月黃取榮被聲押禁見的這段期間，檢調早就已經掌握何仁傑刺探情報之具體行為與方向，但卻遲遲未有動作，等同於讓何男有串證、逃亡之虞。是因為吳釗燮過去作為外交部長，又是國安會秘書長官太大，檢調才遲遲不敢辦，等到她將一切說出來，才進行約談偵訊並且收押嗎？

徐巧芯表示，這兩個月當中，何仁傑隨時可以跑，我們的國安單位就讓這麼嚴重的共諜案無聲無息的在行政部門蔓延嗎？最後，她要問，到底民進黨內還有多少「何仁傑」？

徐巧芯表示，她看到黃取榮被抓，但卻漏掉何仁傑，所以她當天才指出此事，讓一個共諜在台灣趴趴走，難道不怕他有串證之虞嗎？這是她不能接受的。「我們一直說我們要抗中保台、要抓共諜，說到就要做到，不是出一張嘴巴。」

對於外交部長林佳龍第一時間回應徐巧芯資料有誤，徐巧芯則幫林緩頰說，林佳龍比較好的地方是，至少有講到她所提的案件「正在偵查當中」，因此她想林佳龍應該知道有外交部的共諜案正在偵查中。

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