批國民黨親中引中國媒體跳腳 黃帝穎：關稅照妖鏡讓紅色魔鬼現形

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/12 11:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕律師黃帝穎日前批評國民黨提「開放陸客」當因應關稅的解方，對美國與世界釋放親中的錯誤訊號，徒增台灣關稅及經濟風險，卻被中國媒體高聲嗆抹黑。對此黃帝穎表示，批國民黨親中竟是中國媒體跳腳，關稅照妖鏡讓紅色魔鬼現形。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃帝穎批評國民黨因應關稅竟提「開放中客」，對美國與世界釋放「親中的錯誤訊號」，徒增台灣關稅及經濟風險，並具體指出國民黨害台被課高關稅的3大風險，結果，中國媒體跳腳急著為國民黨辯護，更高聲嗆抹黑。（圖引自香港新聞網）美對中的145%關稅宛如照妖鏡，讓台灣紅色魔鬼現形，中國媒體跳腳，急著幫國民黨辯護，只是印證紅色魔鬼主要都在國民黨！

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黃帝穎指出，國民黨對台灣的哪三大高關稅風險，讓中國媒體跳腳急著辯護，再次簡述如下，第一，國民黨因應美關稅竟是開放中客，等於向美釋放親中訊號徒增台灣風險

美國對中國課徵關稅總稅率已達到145%，國民黨卻提「開放陸客」當因應關稅的解方，對美國與世界釋放親中的訊號，徒增台灣談判遭誤認為親中的高關稅風險。

黃帝穎續指，第二，國民黨兩岸共同市場等於145 %關稅，所幸目前國民黨『兩岸共同市場』未遂，台灣才能逃過美國145%高關稅一劫。但若讓主張「兩岸共同市場」的國民黨持續掌握立法院、讓三大犯罪判刑定讞的前科犯傅崐萁總召到中國宣稱代表「台灣中央政府」，通過助中對台洗人口的立法與惡砍總預算癱瘓台灣部分執法機關，代價將是被認定與中國相同的145%關稅風險。

黃帝穎補充，第三，國民黨擴權被歐美警示，已造成經濟信任風險，國民黨擴權法案，衝擊台灣經濟及投資環境，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」提出警示。美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者更發布聯合聲明直指擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」。國民黨擴權被歐美警示，已造成國際對台投資及經濟信任的高度風險。

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