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    藍營3北市議員辦黨員慶生會發禮物 周軒：國民黨真的很好意思欸

    周軒表示，他收到民眾通報，指出經過蘭雅公園看到國民黨台北市議員林杏兒、陳重文、張斯綱在辦「黨員慶生會」，還發生日禮物。（圖擷取自 臉書）

    周軒表示，他收到民眾通報，指出經過蘭雅公園看到國民黨台北市議員林杏兒、陳重文、張斯綱在辦「黨員慶生會」，還發生日禮物。（圖擷取自 臉書）

    2025/04/12 11:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，去年底遭判刑，對此政治工作者周軒表示，他收到民眾通報，指出經過蘭雅公園看到國民黨台北市議員林杏兒、陳重文、張斯綱在辦「黨員慶生會」，還發生日禮物。

    國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，去年底遭判刑，本報追查發現陳重文疑利用職權索資、施壓公務員，其成立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」3年共承接台北市政府5筆標案，金額達3060萬餘元。不過陳重文否認，並指議員索資目的是質詢所用，並無秘密，也沒有索資就得標的狀況，也沒有施壓公務員。

    周軒在臉書PO出一張照片，可以看到找片中有布條寫著「台北市士林區黨部士林區民眾服務社聯合慶生聯誼活動」，旁邊則有懇請支持陳重文博士的旗幟。周軒在貼文中表示收到地方民眾回報「陳重文自己涉弊案，才是最該被罷免的，今天早上去市場買菜的時侯，經過蘭雅公園，看到林杏兒、張斯綱、陳重文在這邊辦『黨員慶生會』，還發生日禮物，旁邊就有人舉牌告訴大家，罷免吳思瑤的連署站在士東市場。」周軒酸，國民黨真的很好意思欸！

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