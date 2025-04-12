警消年改覆議案遭否決 吳思瑤：國民黨毀台滅國依舊打死不退

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/04/12 11:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名表決。藍白立委挾人數優勢，以62票比50票，否決覆議案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨「不見棺材不掉淚」，毀台滅國依舊打死不退，民眾黨號稱是年輕人的政黨，一手騙年輕小草的票，一手卻出賣整個年輕世代。

吳思瑤在臉書PO文表示，怕罷免，就支持覆議案，怕罷免，就支持年輕人，怕罷免，就支持年金改革！她說破嘴，藍白還是鐵了心，聯手封殺《警察人員人事條例》覆議案，所以，國民黨「不見棺材不掉淚」，毀台滅國依舊打死不退！只有通通罷掉，讓他們回家反省吃自己。

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吳思瑤指出，但是，不要讓民眾黨逃掉了，八席不分區全部站在反改革、反進步的一邊，民眾黨號稱是年輕人的政黨，一手騙年輕小草的票，一手卻出賣整個年輕世代。

這個案子多重要？因為讓年金改革喊卡，造成世代不正義，加速年金破產，更是違憲。

吳思瑤直言，藍白又沒收了覆議案前的民主討論，民進黨只有五分鐘的發言，很短但是很重要，請大家分享出去，大罷免大成功！

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