藍智庫：大專校院延修生創21年來新高 政府應拿出具體對策

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2025/04/12 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，112學年度大專校院學士班及專科延修生的人數與占比，雙雙創下92學年度以來的新高，雖然部分延修與學生個人生涯規劃有關，但不排除部分是因課業困難、選課機制、相關支持資源不足或因經濟、心理壓力導致無法如期完成學業，屬於非自願性的延修情形，也可能有因擔憂畢業即失業，而選擇先延畢的情況。

陳學聖呼籲政府正視延修情況所反映出的高教環境困境，以及青年所面對的就業困難問題，積極協助大專校院強化學習、心理與實質資源支持與協助，並強化就業輔導與媒合就業資源，由政府與學校成為青年學子的後盾，讓青年真正「懷抱夢想與希望」，避免教育制度在無形中擴大社會資源不均與資源落差。

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陳學聖表示，根據教育部統計，大專校院學士班及專科延修生人數與占比持續上升，從92學年度的3萬7581人、11.61％，上升至112學年度的4萬9079人、18.29％，創92學年度以來的新高，而在過去21年間，大專校院及專科學生人數因少子化而大幅下降，延修生人數卻反而逆勢成長超過3成，占比更上升了6.68％。

他進一步分析，112學年度延修占比最高者是五專男性延修生，達24.19%，較前一學年度增加2.98％，其次為大學四年制男性延修生，占比22.4%，而大學四年制及五專的女性延修生，也分別有16.33%、16.29%。

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