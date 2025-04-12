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    翟本喬稱柯文哲是川普關稅唯一解方 沈榮欽打臉：徒子徒孫清洗歷史製造神話

    前台北市政顧問、曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬。（資料照）

    前台北市政顧問、曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬。（資料照）

    2025/04/12 10:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市政顧問翟本喬昨深夜發文指出，最能解決川普關稅的人目前被關在土城看守所，稱疫情期間中央從台北市抄了許多作業。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽打臉翟本喬的說法，大酸一個草包因貪污遭到羈押，徒子徒孫繼續清洗歷史製造神話。

    翟本喬在臉書發文稱，對於關稅問題，有人問民眾黨會有什麼不同的做法？全台灣最能解決這個問題的人，現在被關在土城看守所，大家記不記得疫情的時候，中央從台北市抄了多少作業？所有台北市的防疫作法，後來中央通通複製過去，今天柯主席如果在外面的話，早就有解答了，現在要來問我們民眾黨有什麼方法？對不起，他很會談判：你把柯主席放出來，他就給你一套完整的解決方案。

    沈榮欽在臉書PO文表示，為什麼民眾黨會全黨挺貪腐？這則po文不只指鹿為馬，而且疫情才過去沒多久，已經開始清洗歷史了，柯文哲疫情期間從口罩販賣機、特權疫苗、全台唯一吹牛準備好了、但一個星期後卻表示無能按時施打疫苗的縣市長、批評美國捐贈台灣疫苗、前後顛倒「快篩陽就給藥」等族繁不及備載的錯亂防疫，現在不只要忘記北市防疫無能的過去，而且顛倒黑白重寫歷史了？

    沈榮欽直言，柯文哲從畫等邊三角形對國際關係的無知、到oBike對商業的無知、將北市府變為網軍基地、公帑職位酬庸網軍頭子，再到各種外交的災難性發言，一個草包因貪污遭到羈押，徒子徒孫繼續清洗歷史製造神話，要對國際政治經濟有多無知才能指鹿為馬到這種程度？

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