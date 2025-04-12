來罷免、換立委！雙和罷團中正橋頭掛起巨幅罷免看板號召民眾參與

新北市雙和罷團在永和中正橋頭縣掛大型罷免看板，吸引民眾注意爭取支持。（記者翁聿煌攝）

2025/04/12 09:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體罷免藍委行動正如火如茶，其中雙和罷團針對永和區林德福、中和區張智倫已進入到第二階段連署，隨著截止日期接近，罷團的動作更加積極，今天更在永和來往台北市的中正橋永和端的大樓掛起巨幅宣傳看板，醒目的顏色及罷免訴求，吸引到來往車輛及民眾的目光。

雙和罷團指出，雙和罷團推動林德福和張智倫，爭取民眾連署支持，隨著截止時間日益接近，罷團除了擴大連署點，並且獲得民進黨在地議員張嘉玲、張維倩等人的支持協助，也希望能號召更多的民眾加入。

請繼續往下閱讀...

雙和罷團指出，罷免新北市第8選區國民黨籍張智倫，目前第8選區累計收件數為15000份，但二階門檻需要28766份，為求保險目標為35000份，罷免新北市第9選區林德福，累計收件數達12000份，但是二階門檻為23830份，保險目標為30000份。

雙和罷團除了於上個月在八二三紀念公園舉辦大型演唱會，並且邀請名嘴及治人物演講外，現在更斥資在永和中正橋頭懸掛大型宣傳看板，提醒大家參與罷免的重要性，盼得到更多民眾的支持，達成二階通過目標。

新北市雙和罷團在永和中正橋頭縣掛大型罷免看板，吸引民眾注意爭取支持。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法