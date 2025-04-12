花蓮罷傅二階只差2千份！沈伯洋掃街衝連署「沒過二階就沒有投票」

沈伯洋到花蓮重慶市場掃街、呼籲花蓮人站出來罷免，獲得熱情民眾支持「大罷免大成功」。（記者花孟璟攝）

2025/04/12 09:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮拔傅民團「微光花蓮」進行中的二階段罷免國民黨立委傅崐萁連署，昨宣布達到1萬7千份，包括立委沈伯洋、民進黨中央組織部主任張志豪等率隊，一早7點半在花蓮市人潮最多的重慶市場掃街進行最後衝刺。

沈伯洋說，目前民調希望改變花蓮的人數占一半，但如果沒有過二階，即使這麼多人想改變、也沒有機會投票，距門檻1萬9344份只差2000份、距安全水位還要6000份，「我們希望這個週末就能直接衝破門檻」、往安全水位2.5萬份邁進。

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全國各縣市大罷免進入最後收件衝刺，民進黨立法委員沈伯洋昨晚在台東支援「挫賓」，今早到花蓮「拔傅」，連兩天支援各縣市罷團行程，上午與「微光花蓮」團隊志工、以及民進黨組織部張志豪、青年部主任黃聖文及客家部代理主任黃駿翔等，前進花蓮人氣早市重慶市場徒步掃街，現場高呼「罷傅行動、差你一份」、「大罷免、大成功」，吸引不少人主動上前要連署書。

沈伯洋說，花蓮是全台大罷免重中之重，立法院藍白在傅崐萁主導下毀憲亂政，他在花蓮一整年的時間深切的感覺到，許多花蓮人期盼改變，因此民進黨、無黨籍、還有前國民黨花蓮縣黨部主委的議長張峻登高一呼，集結正藍、反共的力量一起簽署連署書，這也是花蓮罷團能衝到1萬7000份的原因，因為「罷免傅崐萁已經是花蓮人共識」！

沈伯洋指出，既然要翻轉，大家一定要記得，沒有破二階段、就沒有最後的投票。先前進行花蓮罷免民調有發現，想要改變的人已超過一半，問題在於如果二階段沒有過，即使有一半的人想改變也沒有用，希望能在本週末能一鼓作氣衝破1萬9的門檻。

沈伯洋透露，大罷免全國各罷團許多照理已經有到達門檻，但大家都還在繼續往上衝到保險份數，畢竟大部分地方選委會是藍營執政縣市，可能會有刁難狀況，所以即使門檻1.9萬份，公民團體一定是要衝刺到2.5萬份才會放心。

他呼籲，花蓮之前有查水表案已經被收押，且現在檢調也盯著看，如果還有狀況第一時間一定會行動，請大家簽連署書不用害怕，事實上這兩天搖下車窗、打招呼的民眾也都明顯變多，如果有任何的疑慮都能找他，他將是第一個可以保護大家的人，「傅崐萁在國會最怕遇到的就是我、最不想對話的人也是我」。

花蓮菜市場熱心民防的退伍砲兵，當面向沈伯洋討論，如何引導民眾在戰時躲避轟炸攻擊。（記者花孟璟攝）

花蓮重慶市場買菜的民眾主動找沈伯洋攀談，表達對傅崐萁的怒氣，不希望花蓮繼續由傅氏夫妻把持。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁民團微光花蓮衝到1.7萬份，距離安全水位還需至少6000份，沈伯洋呼籲，「大罷免就缺花蓮人關鍵支持」。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁民團微光花蓮衝到1.7萬份，距離安全水位還需至少6000份，沈伯洋呼籲，「大罷免就缺花蓮人關鍵支持」。（記者花孟璟攝）

花蓮「微光花蓮」拔傅志工站在重慶市場門口，希望本週可再添兩千份。（記者花孟璟攝）

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