土城三元宮媽祖遶境 劉和然祈求市政順利、百姓安康

新北市土城三元宮媽祖遶境，新北市副市長劉和然（中）與地方人士到場祈福及扶轎。（記者翁聿煌攝）

2025/04/12 09:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城地方信仰中心三元宫12日舉行天上聖母遶境盛典，大批信眾及志工到場，活動鬧熱滾滾，商家沿街設香案祈福，新北市副市長劉和然、民政局長林耀長、立委吳琪銘、蘇巧慧均到場參香祈福，劉和然說，三元宮香火鼎盛、神威顯赫，他也感謝廟方在扶助弱勢和支持教育等公益志業、弘揚優良傳統上長期的付出與努力。

劉和然指出，三元宮主祀三官大帝，寺廟香火鼎盛、神威顯赫，是地方民眾信仰中心，其中每年的媽祖遶境活動，更是地方年度盛事，吸引大批信徒前來參拜，希望能夠受到媽祖娘娘庇佑。

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他表示，市長侯友宜前往日本參訪東京及西武巨蛋棒球場，因此交待他代表前來，侯友宜希望神明庇祐新北市，侯友宜會在最後不到兩年任期，努力新北市的建設，拚好拚滿，然後再一棒接一棒，讓新北市民安居樂業。

三元宮主委黃永昌表示，三元宮遵照神明指示，每年將信眾的愛心購買物資，濟助照顧地方弱勢，並支持在地學校教學及補助設備，為百姓求平安；常務監事黃永吉表示，三元宮神明靈驗，保祐信眾平安，也靠著信眾護持，眾人的善款均用於民生公益，所有的福報都應歸功於信眾的奉獻與愛心。

媽姐鑾轎在劉和然、黃永昌、黃永吉、土城區長周晉平、吳琪銘和蘇巧慧等人扶轎，在吉時出發遶境，護駕的旗隊及神將神兵隊伍綿延兩、三公里長，沿途商家設香案及民眾合掌祈福，祈求媽祖保庇國泰民安。

土城三元宮媽祖遶境，旗隊及神將神兵隊伍綿延兩、三公里長。（記者翁聿煌攝）

土城三元宮媽祖遶境，新北市副市長劉和然（左三）與地方人士到場祈福及扶轎，常務監事黃永吉（右三）感謝神明保祐信眾平安。（記者翁聿煌攝）

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