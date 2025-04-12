矢板明夫率團訪日 姬路市長望促雙邊經貿交流

姬路市政府安排姬路市立琴丘高中箏曲部表演。（記者吳哲宇攝）

2025/04/12 08:57

〔記者吳哲宇／台北報導〕資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫率台灣訪團準備參加台灣參展世界博覽會的台灣節活動，為台灣向世界行銷。抵日首天由姬路市政府機構接待，並由姬路市長清元秀泰主持晚宴，他稱讚台灣的科技產業，並指出日本在人口流失的背景下，姬路市也亟需引進國際人才，希望能廣泛地與台灣合作，促進雙邊關係。

清元秀泰表示，百年前的八田與一在台灣建造亞洲最大的烏山頭水庫，代表台日交流的歷史。日本在311大地震時，也受到台灣紅十字會非常多的幫助，由於他自身在七年前在東北大學醫學部負責災民的重建，因此他非常感謝台灣的幫助。

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清元秀泰並強調，台灣擁有出名的科技企業，科技人才不斷湧現，而日本處於人口不斷減少的年代，需要積極活絡經濟，姬路市也在引進國際人才，希望與擁有廣泛人才的台灣合作，鞏固雙邊關係。

訪團團長、前衛生署署長涂醒哲回應，日本也在新冠疫情期間，捐贈台灣百萬劑疫苗，可以說台日關係的互動就是善的循環，日本是台灣人最喜歡出國的國家，歡迎日本國民也多錢來台灣旅遊。

會中，姬路市政府並安排姬路市立琴丘高中箏曲部，以及舞團「咲夢麗衣」吹奏迎賓曲、表演夜來舞蹈。姬路商工會議所會長齊木俊治郎並就姬路市產業狀況進行簡報，雙方針對台日經貿交流發展事項進行良好交流及互動。

姬路市作為日本境內5個工業地帶之一，擁有許多隱形製造業冠軍，其製造業有四分之一為鋼鐵業、2成為機具製造，化學工業佔一成五。其企業包含具獨特光學技術的牛尾電機、紙尿布用高吸水性樹酯市佔第一的日本觸媒公司、獨佔日本機車軟管剎車市場的日本濾過器公司等，都位在姬路市。齊木俊治郎積極為姬路市進行外資招商，希望能與擁有先進半導體技術的台灣深化經貿合作。

姬路市長清元秀泰進行晚宴致詞。（記者吳哲宇攝）

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