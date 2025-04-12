助板橋、中永和罷團拚收件 張嘉玲下午邀鷹爸、陳世杰等助講

新北市議員張嘉玲今日在中和、板橋區交界處辦理行動民主連署站與宣講活動。（張嘉玲提供）

2025/04/12 08:42

〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免潮，目標罷免國民黨籍立委的公民團體現正力拚收件中，新北市議員張嘉玲今日在中和、板橋區交界處辦理行動民主連署站與宣講，協助罷團收件。張嘉玲表示，藍委葉元之罷免案全國矚目，中永和藍委張智倫、林德福罷免案也努力衝刺收件，下午邀請退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳等人前來宣講助陣，盼大眾儘早響應連署，以便罷團留有造冊作業時間。

張嘉玲指出，近期舉辦近20場宣講，也選在人較多的週末前進菜市場深入基層，將連署書催出來，今日早上她在國泰市場舉行行動連署，此地在中和、板橋區交界，葉元之罷免案是重中之重，罷團也持續力拚雙和地區罷免案收件量，距離2個罷免案的安全收件期限僅剩最後10多天，希望與罷團、大眾一同衝刺。

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張嘉玲說，今下午5點起，在中和環球購物中心對面人行道，邀請到名嘴張宇韶、徐柏岳、與藍委陳玉珍正面交鋒的導演陳世杰來助講，歡迎大眾參與；因為罷團須留時間進行造冊作業，呼籲有意響應的民眾別等到最後一天，儘速參與連署。

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