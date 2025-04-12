天河書屋校園收連署書遭檢舉 創辦人陳巍仁「開心當第一批炮灰」

天河書屋創辦人陳巍仁表示，青年人領文化幣進書店，重要意義是讓他們開始變成理想的消費者。（記者黃政嘉攝）

2025/04/12 06:11

〔記者黃政嘉／桃園報導〕元智大學校園內的獨立書店天河書屋創辦人陳巍仁，因低調默默收件罷免藍委連署書，日前遭檢舉在校園裡行政不中立，昨晚他在桃園市中壢區「春季青鳥系列：魯明哲究責會」宣講時提到，天河書店僅收件，連罷免團體志工都沒有進駐，因為有民眾檢舉書店在校內行政不中立，而被查水表，自嘲「很開心當了第一批炮灰。」

陳巍仁說，他就是將一個小小的桌旗擺在書店，但日前被統媒的報導畫面放大，實際上，很多人經過都沒發現書店裡面有收件，書店是跟學校租賃的私人營業單位，他默默推廣，宣傳罷免，這件事對很多人來講，好像壓力很大。

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陳巍仁提到桃園有個驕傲，除了台北之外，桃園是獨立書店最多的地區，共20多家，每家獨立書店都用自己的力量、用自己的理念，為這塊土地，做自己想做的事情，20多家書店串聯起來，是非常重要的公民發聲，且跟很多都市的獨立書店不同，很多活動是大家一起辦，屬競合關係，所以那天一聽到魯明哲跳出來領銜凍結文化幣預算，他馬上從床上跳起來發文章，因為「擋人財路」。

陳巍仁談及，文化幣對獨立書店是很重要的挹注，立委陳玉珍說他們都是伸手要飯的，他認為「只要能伸手就有錢進來，維護我們自己想要的理念，我覺得心甘情願，而且心安理得」，但文化幣被凍結，少了讓很多年輕朋友走進書店的機會，青年人領文化幣進書店有個更重要的意義，就是讓他們開始變成一個理想的消費者，走進書店，看到喜歡的書就買回家，不用在網路另尋便宜，他們從年輕時就知道可以支持實體書店、藝文產業、電影院，這就是健全的消費者，從小開始培養，以後就不用擔心文化產業。

陳巍仁也以獨立出版社經營人的角色談台灣出版，他說，台灣是全世界排名第2的出版量大國，僅次英國，但台灣人現在書都賣的不好，可是為什麼這麼喜歡出書？因為台灣人太想講話，心裡有太多意見、太多思想要產出，所以台灣1年出版4萬多種書，是個真正出版自由的國家，什麼叫做自由？ISBN碼（國際標準書號，每本書後面，在全世界獨一無二的這個身份證，在台灣，個人就能申請，如果在對岸，除了國家出版社可以申請，其他都要想盡門路才有辦法排得到，他說，包括藍白、包括共產黨「都不希望我們寫心裡的東西，不希望我們寫腦袋裡的東西，這個才是真正的重點。」

陳巍仁另以宗教信仰為例，說在改革開放期間，他常到中國大陸，默默跑城市、鄉間，「對岸很多宗教基本上沒有神了」，台灣的廟則非常活躍，他說，宣講前經過中壢仁海宮，輝煌的燈火，溫馨的感覺，每個人都可走進去，尋求心靈的陪伴，但在中國，幾乎沒有廟不收費，裡面還有共產黨支部，掛毛澤東、習近平的像，很多清真寺都要重新改建，台灣是真正宗教自由的社會，一旦變成共產黨之下的話，這一切就統統不會再回來。

陳巍仁說，台灣真正重點，應要走向世界、走向海洋，這樣再也不用被共產黨，再也不用被國民黨剩下的那個體制再「包括」進去。「中壢罷魯，六區全罷，台灣全罷，全罷攏成功！」

陳巍仁提到桃園是台北之外，獨立書店最多的地區，總共20多家。（記者黃政嘉攝）

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