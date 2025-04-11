蔣萬安跳針「共產黨」消滅中華民國 簡舒培：為何不敢講中國？

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2025/04/11 23:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（11日）在台北市議會面對民進黨台北市議員簡舒培質詢，怒嗆要消滅中華民國的，就是共產黨跟民進黨。簡舒培晚間為此再發文質疑，世上共產黨這麼多，蔣萬安為何不敢說「中國」共產黨？更酸蔣萬安「碰到中國就嘴軟」。

蔣萬安、簡舒培今於市長施政報告及答詢環節唇槍舌劍，雙方互不相讓，簡舒培不斷質問是哪個「國家」要消滅中華民國，而蔣萬安則不斷回應「民進黨跟共產黨」。

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簡舒培晚間臉書貼文表示，面對美國對等關稅，賴清德總統今天證實，在第一時間宣布採購、投資與解決洗產地等對策後，相關計畫就送給美國政府，台灣也因此列在首批談判名單，但「政府在努力做事，國民黨在拚命搞事」。

她說，蔣萬安第一時間跳出來罵中央政府無對策，國民黨主席朱立倫還找15縣市首長開，會後又提到開放中客、普發一萬，而一直稱關稅議題重要的蔣萬安，在因應關稅的簡報中，這兩項措施卻都沒有列入，顯見根本只是把關稅議題，當成炒聲量的工具。

簡舒培指，台北市人口約246萬人，每人普發一萬元要246億元，蔣萬安卻不敢回答敢不敢在新財劃法上路後由地方自己買單；她也詢問中客來台是否能解決企業受關稅的影響？哪個國家應對美國關稅作法是要開放中客？蔣萬安也答不出來。

簡舒培指，今日她再度問蔣萬安，世上哪個「國家」要消滅中華民國，蔣萬安只說「民進黨跟共產黨」；而早在1994年，國民黨就高喊「民進黨當選，中華民國就會滅亡」，但如今民進黨執政中華民國，何來消滅？中華民國已經選出3個民進黨籍總統，現在中華民國不僅重健在，國際地位還越來越重要。

此外簡舒培說，世界上很多國家都有共產黨，請問蔣萬安的「共產黨」到底是哪個共產黨？為什麼明明有一個共產國家清楚在歷史上寫著「中華民國 公元1912年-1949年」，蔣萬安卻不敢大聲說出這個要消滅中華民國的，就叫做「中國共產黨」？

她批評，蔣萬安遇到中國就嘴軟，難怪北一女老師區桂芝在央視批評總統賴清德把中國視為境外敵對勢力，也選擇相挺到底稱捍衛言論自由；結果台北市民、中配富察用言論自由出書，卻在赴中探親和辦理註銷戶籍時被捕，最近被以「煽動分裂國家罪」判刑3年，蔣萬安卻未曾向中國捍衛過富察的「言論自由」。

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