秦慧珠爆北市議會、局處上海考察被約談 調查局：與事實不符

台北市議員秦慧珠質詢時說，議會民政委員會議員與市府官員赴上海考察，竟遭約談。調查局回應，與事實不符。（記者田裕華攝）

2025/04/11 23:56

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〔記者王定傳／台北報導〕台北市議會民政委員會上個月赴中國上海考察，台北市議員秦慧珠今天（11日）爆料，還未返台時，調查局就已到市府調查，考察結束後甚至有議員被打電話約談等。法務部調查局今晚回應，調查局支持兩岸進行對等尊嚴、健康有序的交流，個別訪團的交流活動均表尊重，有關媒體報導，台北市議會赴中國考察團，調查局有約談相關人等，與事實不符。

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秦慧珠指出，3月25日到29日民政委員會6位議員、20多位市府官員赴上海考察，由原民會、青年局及公訓處主辦，但28日就有一位調查局人員致電給市府法務局聯絡人，說要詢問考察行程、會見名單等；考察由市府原民會主辦，法務局無法回答。

秦慧珠說，到了3月31日，考察結束後首個工作日，調查局人員又跑到市府政風處，且沒有出示證件，憑一張名片就要問此次考察是否有會見報給中央以外的人；到了4月1日，調查局人員又要約談青年局，甚至還有議員也被打電話約談。

調查局今晚指出，調查局支持兩岸進行對等尊嚴、健康有序的交流，個別訪團的交流活動均表尊重，有關媒體報導，台北市議會赴中國考察團，調查局有約談相關人等，與事實不符。

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