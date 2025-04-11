黃捷罷免案進入二階 兩次推手都是他

2025/04/11 23:34

民進黨立委黃捷。（資料照）

徐尚賢(前左)緊盯黃捷，去年到她的服務處下戰帖。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委黃捷罷免案今天（11日）成案，將進入二階連署，推動罷免她的人，還是4年前罷捷總部發言人徐尚賢，他對黃捷的「專情」，堪比國民黨立委謝龍介對賴清德總統的「一生監督你一人!」

黃捷2020年任職高雄市鳳山區議員時，徐尚賢擔任發動罷免案的「鳳山清捷隊」發言人，他當時表示，決定連署罷免，肇始於2019年6月，黃捷在登革熱議題上，在議會對韓國瑜市長態度不佳，問政不專業；「鳳山清捷隊」於投票前更號召千人上街，舉辦罷捷大遊行。

不過，罷免黃捷案於2021年2月6日投票，投票率達41.54%，最終結果為同意票數5萬5261票，不同意票數6萬5391票，由於不同意票數反大於同意票數，因此罷免失敗，這也是台灣自2016年修改《公職人員選舉罷免法》以來，除村里長之外，首次出現不同意票數多於同意票數。

黃捷於去年立委選戰臨危受命，接棒跨區參選，當選高雄第6選區（ 鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）立委；徐尚賢今年再度要罷免黃捷，籌畫許智傑、黃捷的「雙罷劫」連署行動，理由是黃捷背棄鳳山選民，到高6選區後，跟著民進黨吃香喝辣，未好好服務鳳山。

黃捷罷免案進入二階連署後，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，2024年高6選區選舉人數達31.37萬人，連署門檻至少得要3.2萬人以上，困難度更高，最後不見得能過關進入投票階段。

「高雄雙罷劫」團隊今天傍晚強調，千呼萬喚始出來，法定最後一天的最後一刻，中選會終於公佈了罷免許智傑、黃捷的高雄雙罷劫行動，進入第二階段罷免連署，這說明高雄雙罷劫的存在，已經讓有些人害怕，更說明高雄雙罷劫具備的意義，高雄人更要繼續堅持下去「人民做主，高雄團結，雙罷劫！」

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