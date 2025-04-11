究責魯明哲！經民連、朱宥勳：離島建設條例如洗產地、國安破口

作家朱宥勳說，上週1043位作家，支持罷免國民黨立委，這在台灣文學史上從沒發生過。（記者黃政嘉攝）

2025/04/11 23:28

〔記者黃政嘉／桃園報導〕罷免魯明哲、捍衛台灣民主！魯明哲究責會今晚在桃園市中壢區登場，經民連與作家朱宥勳皆批魯明哲連署支持離島建設條例，如同洗產地、讓醫療、經濟形成國安破口，增加中國滲透風險。

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（簡稱經民連）主辦「春季青鳥系列：魯明哲究責會」今晚在桃園市中壢區登場。

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「筆桿接力，罷免到底」成員朱宥勳批評魯明哲、萬美玲要在離島、金門建立自由貿易區，讓中國產品、機械、器具流通，就像「洗產地」，他說，美國近期打關稅，國民黨立委說國難當前，不要再弄罷免，但是開自貿區，讓中國貨進來，讓本來10%關稅變成125%，感覺很奇怪。

朱宥勳說，上週1043位作家，涵蓋20至90歲，支持罷免國民黨立委，這在台灣文學史上從來沒發生過，串聯過程，除了國內媒體報導外，國外的德、韓作家友人也說台灣作家很有活力，作家圈開始炸鍋是今年1月底，魯明哲說要刪除文化部文化幣預算，理由是身為作家的他都想不到的「太多人拿文化幣去買書」，買書、振興產業有什麼問題？身為立法院交通委員，跨區辦案幹什麼？有中學生跟他講，因為文化幣關係，讓他可以去高雄衛武營看國際級劇團，長見識，讓他很感動，對於魯明哲做錯，身為立法院教育及文化委員會的萬美玲一句話都沒說，陳玉珍也跨區辦案說文化人是要飯的，這些國民黨立委都是恐怖共犯結構。

朱宥勳說，國民黨這1整年最讓人害怕、畸形的地方在於，他們好像連票都不在乎？當政治人物不想選票的時候，似乎覺得沒有人能制衡他，這個時候，就是應該罷免的時候，有人問，為什麼2025年才出現盛大串聯的大罷免？背後什麼陰謀力量在煽動？煽動的力量，叫做「中國國民黨」、「台灣民眾黨」，不管用連署書或罷免的方式，都要傳達清晰的訊息，就是「我們記得」、「我們在乎我們做的每件事」，跟你的胡作非為，不會輕易地就這樣讓你蒙混過去。

經民連智庫研究員涂景亮開場表示，魯明哲為反共後代，卻連署支持離島建設條例，讓醫療、經濟形成國安破口，增加中國滲透風險，離島建設條例讓離島走向醫療與經濟主權喪失的試驗場，傷害人民權益，這樣的親中賣台法案，應究責、罷免。

涂景亮也說，魯明哲甘願當傅崑萁小弟，如同投票機器，沒在乎民生權益，還在「花東三法」強行從中部開鑿穿越中央山脈，毀滅破壞自然環境，企圖以立法之名箝制行政權，台灣山林崩潰邊緣，大家應連署罷免，讓失序國會撥亂反正。

罷免魯明哲案領銜人羅怡雯對第1階段連署有2位提議人在提議前死亡，強調沒有抄名冊問題，她說，當時天氣冷，簽署人送交期間不幸往生，她心裡難過，希望大家都能健康，但有些人不懂拿來炒作；魯明哲身為交通委員，卻沒有解決中壢、內壢交通堵塞問題，反而先弄花蓮、離島相關法案，既然不適任，就該罷免，因為藍白通過荒謬法案，身為地方媽媽，發現沒有辦法教育孩子，因此她站出來擔任領銜人。

經民連智庫研究員涂景亮批魯明哲為反共後代，卻連署支持離島建設條例，讓醫療、經濟形成國安破口。（記者黃政嘉攝）

罷免魯明哲案領銜人羅怡雯分享她以地方媽媽，決定作領銜人的心路歷程。（記者黃政嘉攝）

「春季青鳥系列：魯明哲究責會」有多位民眾關心。（記者黃政嘉攝）

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