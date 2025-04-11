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    2階倒數中！羅廷瑋本命區連署熱度未達3成 罷團曝原因

    台中市議員江肇國化身「連署小蜜蜂」，啟動巷戰逐門逐戶拜訪宣傳罷免。（圖：江肇國提供）

    台中市議員江肇國化身「連署小蜜蜂」，啟動巷戰逐門逐戶拜訪宣傳罷免。（圖：江肇國提供）

    2025/04/11 23:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免2階連署倒數計時，罷免國民黨台中市立委羅廷瑋的中六罷團分析「連署參與度」，發現羅廷瑋東南區「本命區」連署熱度均未達3成，有不少人「不敢出來連署」，籲東區南區的居民勇敢站出來，一起下架不適任立委。

    中六罷團指出，台中市立委第六選區包括中西東南區，但分析各行政區「連署參與度」，其中西區34%、中區30%，均已超過3成，但羅廷瑋的本命區東區、南區分別是24%及28%。

    中六罷團指出，許多民眾向志工反映「第3階段一定會去投票」，但卻因為職場或社區壓力，不敢在第2階段簽下連署書，尤其在南區與東區更為明顯，因地方盤根錯節，人脈關係密集，民眾承受的壓力遠高於其他地區，以致於民眾不敢行動。

    中六罷團喊話，只有第2階段過關，才可能會有第3階段的投票機會，罷免羅廷瑋的行動不是只求進入最後階段投票，而是志在罷免成功，敲羅行動發言人eva呼籲民眾，現在不站出來，將來可能連投票的資格都沒有，因為2階連署不夠，3階就不會發生。

    為助攻罷團2階連署過關，中六選區的民進黨議員各使出渾身解數，江肇國化身「連署小蜜蜂」，啟動巷戰逐門逐戶拜訪民眾宣傳罷免不適任立委重要性，更鼓勵到不少民眾填罷免連署書，東南區議員陳雅惠以腳踏車勤走巷弄等宣講，鄭功進跟志工團深入東南區各點，推到府收件等服務衝高連署量；黃守達也加強到東南區踩點宣傳連署。

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