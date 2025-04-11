台中市議會「非自然死亡」專案報告 黃守達促盤點熱區防治

台中勤美誠品1半月3起墜樓案，議員黃守達促盤點熱區防治。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/11 22:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中勤美誠品再度發生墜樓死亡憾事，也是1個半月內當地第3起墜樓案，市政府今日正好在議會進行「非自然死亡」專案報告，議員關切模仿效應，促市府盤點出「熱區」加強防治；衛生局長曾梓展允諾進行非自然死亡熱點盤點，市長盧秀燕也指示，請事發地點加強防護措施。

台中勤美誠品今日再度發生民眾墜樓身亡意外，因中市鑒於已有多件民眾墜樓等意外，安排市府在議會進行「非自然死亡統計現象原因分析」專案報告。

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衛生局分析台中市近年自殺人數中，15-24歲年齡層有上升趨勢，正好台中勤美誠品1個半月來已接連發生3起墜樓意外引關注。

議員王立任認為3起墜樓事件均在相同地點發生，促市府關切防治。議員黃守達更憂反覆發生相同狀況，恐已現「維特效應」，要求市府重視其背後成因。

黃守達詢問台中市警局長李文章，針對勤美誠品前兩次的墜樓意外發生原因，李文章指出，經調查兩起事件皆為自殺，可能為情感因素或疾病因素所致。

黃守達說，專案報告中統計，台中市去年自殺事件有25%動機為「不詳」，比例不低，要求衛生局，縱使調查並不容易，但並非通報完統計完就算了，應進一步了解並分析動機，才能有效推動預防對策。

黃守達另指出，從空間資訊恐存在非自然死亡熱點，衛生局應會同相關機關全面盤點，並且因地制宜提出因應措施。

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