為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆罷免藍委林沛祥連署突破1萬份 明天宣講卡司曝光

    基隆絕沛罷團今晚公布，罷免立委林沛祥連署已破萬。（擷取自臉書基隆絕沛）

    基隆絕沛罷團今晚公布，罷免立委林沛祥連署已破萬。（擷取自臉書基隆絕沛）

    2025/04/11 22:05

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆公民團體「基隆絕沛」今晚（11日）公布，罷免藍委林沛祥的連署書已突破1萬份，謝謝基隆市民與志工們奮鬥不懈，一起團結突圍。

    「基隆絕沛」領銜人指出，清明連假時連署的民眾相當踴躍，也感謝民主進步黨基隆市黨部、民進黨市議員暨服務處全體夥伴們，協助收件。

    民進黨基隆市黨部今天貼出一大疊連署書的照片，感謝各位連署超人，並指這只是1週的量，顯示基隆大團結，大罷免大成功，已經破萬啦。

    基隆絕沛團隊今晚宣布，加總累計罷免林沛祥二階段車署書已突破1萬份！謝謝基隆市民與志工們奮鬥不懈，一起團結突圍，一起堅定拼搏。

    民進黨基隆市議員明天上午10點在光一路橋下舉辦「人民是頭家（基隆場）政策宣講會，邀請立委范雲、林楚茵、郭昱晴及台北市議員許淑華等人開講；罷團下午3點在仁三路罷免總部舉辦「絕沛公民宣講」，邀請自由台灣黨主席蔡丁貴等人開講，從2014的太陽花到2025的遍地開花，2場活動現場都設有罷免林沛祥連署站。

    立委林沛祥對於連署破萬份一事尚無回應，他今天在臉書貼出立法院質詢照片，貼文關心美國課徵關稅的重要性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播