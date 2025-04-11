基隆罷免藍委林沛祥連署突破1萬份 明天宣講卡司曝光

基隆絕沛罷團今晚公布，罷免立委林沛祥連署已破萬。（擷取自臉書基隆絕沛）

2025/04/11 22:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆公民團體「基隆絕沛」今晚（11日）公布，罷免藍委林沛祥的連署書已突破1萬份，謝謝基隆市民與志工們奮鬥不懈，一起團結突圍。

「基隆絕沛」領銜人指出，清明連假時連署的民眾相當踴躍，也感謝民主進步黨基隆市黨部、民進黨市議員暨服務處全體夥伴們，協助收件。

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民進黨基隆市黨部今天貼出一大疊連署書的照片，感謝各位連署超人，並指這只是1週的量，顯示基隆大團結，大罷免大成功，已經破萬啦。

基隆絕沛團隊今晚宣布，加總累計罷免林沛祥二階段車署書已突破1萬份！謝謝基隆市民與志工們奮鬥不懈，一起團結突圍，一起堅定拼搏。

民進黨基隆市議員明天上午10點在光一路橋下舉辦「人民是頭家（基隆場）政策宣講會，邀請立委范雲、林楚茵、郭昱晴及台北市議員許淑華等人開講；罷團下午3點在仁三路罷免總部舉辦「絕沛公民宣講」，邀請自由台灣黨主席蔡丁貴等人開講，從2014的太陽花到2025的遍地開花，2場活動現場都設有罷免林沛祥連署站。

立委林沛祥對於連署破萬份一事尚無回應，他今天在臉書貼出立法院質詢照片，貼文關心美國課徵關稅的重要性。

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