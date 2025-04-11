新北罷免藍委最新進度曝 持續收件到5月初最後衝刺

新北6名藍委罷免案連署進度。（記者董冠怡製表）

2025/04/11 23:35

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免新北市立委葉元之的民團「板橋大刪元」今天公告已開始造冊，連署則持續進行；新北其他罷藍委民團說，有在討論如何催出更多的連署書，蓋牌可能是手段之一，尚待審慎評估，有的認為還不到時候、選擇穩紮穩打；至於造冊，多團都已啟動且同步收件中，期盼能在期限前，不僅要過法定門檻，也要力拚衝破目標門檻。

拔羅波統計截至昨天（10日），已收到1萬6000份連署書，法定門檻過半達近5成4，但仍缺1萬3664份。針對是否蓋牌不再公布份數，團隊會視收件情況隨時調整，內部有在討論如何催出更多連署書；自從拔羅波設立總部後，收件狀況明顯趨於穩定，需要再更多、更快，預計5月初開始造冊，呼籲有意願參與連署罷免的民眾，務必在4月底前繳交。

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雙和罷團提到，目前公布進度以4月6日的張智倫1萬5000份、林德福1萬2000份為主，造冊、連署收件同步進行中，將再討論公布新一波數據的時間，尚未進入蓋牌階段，也不會停止收件；另也預告，規劃在中永和地區投放7面廣告看板，屆時民眾可以打卡拍照互動。

罷洪團體說，一直公布數據，民眾會覺得份數足夠降低連署意願，快要到達法定門檻時，將討論蓋牌可能。這週開始啟動造冊，持續收件到5月11日（連署期限前1天），不過還是希望盡量在4月底完成連署。有參與連署的人反映，若收件到5月11日，會否來不及裝訂繳交；罷團說，如有需要可作補件用途，以防萬一。

斷翔志工指出，截至週四統計，二階共收到2萬1701份連署書，已在為造冊作準備，地方上流傳的假訊息不少，然而團隊決定穩紮穩打，每週一公布收件最新進度，繼續和七星區公民面對面溝通，最後收件日暫定5月4日，接下來會全力拚造冊。

斷翔志工說，新北第12選區幅員廣大、有山有海，昨天盤點發現144個里都收到連署書，意義重大，代表罷團的聲音已觸及到每一個里。若有時間，小蜜蜂路線會鎖定超市及夜市，志工在汐止及汐科車站會留守到晚上11點、瑞芳車站則到晚上9點；小發財車、胖卡則深入大街小巷，廣播號召，專線電話也發揮其效，甚至有人遠從日本打來，確認把連署書交到罷團手上。

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