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    竹縣議員選舉區變更公聽會 竹北市擬分2區、關西鎮減1席

    新竹縣選委會舉辦第21屆議員選舉區變更草案公聽會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣選委會舉辦第21屆議員選舉區變更草案公聽會。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/11 20:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣選委會今（11日）下午舉辦第21屆議員選舉區變更草案公聽會，收集各界意見，因應竹北市人口達22萬人，研擬將竹北市原1個選舉區切分為東、西兩區，議員席次各9名、4名，從原12席增為13席；關西鎮則從2席減為1席。全縣議員總席次仍維持37席，預計5月底提報中選會審議。

    新竹縣選委會表示，統計2024年底竹北市東區人口數約15.5萬人、西區約6.5萬人，東西區人口落差近10萬人，人口成長率88%落在東區。有鑑於東西區發展不均衡，有15名縣民陳情書，籲請政府正視竹北市東西區發展失衡，選委會依規召開公聽會。

    簡報指出，本屆縣議員選區劃分13個選區，共計37席。目前竹北市有12席名額，其中3名為婦女保障名額。；若選區變更後，將以鐵路為屆，切分為東、西兩區，東區應選名額9席（含婦女保障2席）、西區應選名額4席（含婦女保障1席）。依選區人數平均，東區1名議員平均服務1.7萬人、西區1名議員平均服務1.6萬人。同時，關西鎮原本2席議員將削減為1人。其他鄉鎮則維持不變，總數34席，加上平地1席、山地2席，仍維持37席議員。

    公聽會中，竹北市西區多位里長發言極力贊成調整，認為若能選出西區議員，能更關注西區的發展，服務更細緻。竹北議員則意見分歧，有的認為東西區人口與發展不同，分為東、西區能專職服務地方，帶動西區發展；但也有議員反對，認為東區人口眾多，劃分後恐使兩區落差更大。

    關西議員羅仕琦表示，關西鎮面積是竹北市3倍大，現僅2位議員，從東到西20公里，服務幅員遼闊，以人數劃分議員席次對關西不公平；他並提及關西鎮最早曾有3席，後減為2席，如今要變成1席，影響甚大，盼能維持2席。

    民政處指出，此次草案公聽會的正反意見、選區如何劃分等，都將持續研商，綜合各方資料後，呈報中選會審定，預計年底將有初步結果。

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