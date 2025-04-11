調配茶被指涉及洗產地 農業部、食藥署駁斥謠言

手搖飲使用的茶葉原料都是商用調製拼配茶，依規定，在台灣製作的拼配茶，本來就可標示為台灣產。（資料照）

2025/04/11 20:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣茶葉外銷最大市場在美國，以3公斤以上包裝的商用調配茶為主，這類調配茶為穩定產量、品質，會使用來自不同國家的原料拼配，有部分謠言指這就是洗產地，將妨礙台美關稅談判，但依財政部、經濟部的「進口貨物原產地認定標準」，這類在台灣拼配的茶葉本來產地就可標為台灣。

農產品謠言再起，有部分謠言指在台灣加工製造的拼配茶葉，原料來自越南等多國，卻產地標示為台灣，可能會變成「洗產地」，農業部茶葉及飲料作物改良場場長蘇宗振表示，商用茶葉為調製茶，這類調製茶為穩定產量與品質，因此會用許多來自不同國家的茶葉，甚至是不同地區、不同季節的茶葉拼配成穩定的風味，而這類調製茶屬財政部、經濟部規定中有完成重要製程或附加價值率超過35%，因此產地當然可標為台灣。

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蘇宗振進一步指出，就如國人耳熟能詳的新加坡TWG茶葉，或立頓茶葉等，新加坡、英國根本沒有茶園，但TWG與立頓茶葉的產地也可分別標為新加坡產、英國產等，就是因為這屬於拼配茶，這類產地標示規定都符合國際貿易規範。

食藥署也指出，食品的原產地是指進行完全生產的國家或地區為原產地，產品加工、製造或原材料涉及2個或2個以上國家或地區者，則以該產品產生實質轉型的國家或地區為原產地；或者依財政部及經濟部共同發布的「進口貨物原產地認定標準」來認定原產地，也表示若進口茶葉若在台灣有經加工，製成包裝茶飲料產品，產品外觀及前後本質已改變，就是屬於實質轉型，原產地也可標示為台灣。

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