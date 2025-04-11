法國外長國會答詢重申反對中國武力迫台 林佳龍致謝

外交部長林佳龍感謝法國外長重申反對單方面以武力或脅迫改變台海現狀。圖為林佳龍到立院備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 20:27

〔記者方瑋立／台北報導〕法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）9日出席國會聽證會答詢時，重申反對單方面以武力或脅迫改變台海現狀，並對台海「自由航行權」高度重視。外交部長林佳龍今（11）日表達誠摯感謝，強調將與法國等夥伴持續攜手合作。

巴霍9日出席參議院外交暨國防委員會例行聽證會，會中回應外委會副主席卡迪克（Olivier Cadic）質詢時說，法方與其他七大工業集團（G7）外長於6日發布本年聯合聲明前，即就台灣海峽等區域的海事安全重要性達成一致立場。

請繼續往下閱讀...

巴霍說，法國在印太區域與周邊國家聯合海空演訓，是為了重申法國對國際海洋法「自由航行權」的高度重視；法國反對單方面以武力或脅迫改變台海現狀的立場不變。

外交部長林佳龍今天透過新聞稿，誠摯感謝法國持續關注印太區域及台海的和平穩定，以及重申反對單方面以武力或脅迫改變台海現狀的立場。

林佳龍說，台海和平穩定是國際共識及共同利益，國際社會已充分瞭解中國持續升高台海緊張情勢，圖謀改變台海現狀並破壞區域和平穩定。

林佳龍指出，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與法國等理念相近夥伴攜手合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法