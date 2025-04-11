嘉義市助攻罷免二階連署 台灣圖書室今起3天設快閃連署站

台灣圖書室文化協會今起3天在中正路設置快閃連署站。（記者王善嬿攝）

2025/04/11 20:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕罷免國民黨立委二階連署衝刺，嘉義公民團體「台灣圖書室文化協會」今天起到13日在台灣圖書室初代位址（嘉義市中正路341號）前設快閃連署站，讓週末到嘉義市觀光旅遊民眾方便連署，14日轉交給台灣公民人權聯盟送交給各罷免團體，助攻二階連署早日達標。

台灣圖書室志工組成「小蜜蜂」，下午5點起在中正路、文化路宣傳，快閃連署站前也不少人駐足詢問，還有人高喊「已經連署」聲援。

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有上班族一下班就到連署站連署支持，部分嘉義鄉親無法連署，贊助鹹酥雞、麵食等慰勞志工。

台灣圖書室文化協會榮譽理事長鄭書勉說，國民黨聯手民眾黨立委以不合議事法規、程序方式，凍結、刪除今年度總預算，是為了「親中反美」的荒謬做法，背後動機就是讓執政黨政府癱瘓。

鄭書勉批評，藍委陳玉珍提案「離島建設條例」部分條文修正草案，增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區，令人擔憂恐成中國產品「洗產地」的破口，還擬開放沒有我國證照的中國醫事人員來台執業，影響台灣醫療環境。

鄭書勉說，快閃連署站除今天，12日中午12點到晚上9點、13日中午12點到晚上6點也開站，不定時舉行短講，罷免立委二階連署「嘉義人不缺席」，將台灣圖書室成立初衷，前輩關懷台灣土地文化的理念傳承給年輕一代。

「現在已如同內戰，台灣人要拚啦！」退休醫師何嘉雄說，台灣人為了爭取民主、自由，一路過程艱辛，藍白立委用民主傷害民主，希望台灣人覺醒，趕快站出來罷免不適任立委。

快閃連署站今下午開站，台灣圖書室文化協會與志工持手拿牌推動罷免立委二階連署。（記者王善嬿攝）

連署站志工整理各罷免團體連署資料。（記者王善嬿攝）

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