挨批卡民地 !台中公設保留地解編六都最慢 盧秀燕：慎防無地可用

台中公設保留地解編牛步，楊典忠斥損害民眾權益。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/11 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市公設保留地解編進度六都最慢，議員施志昌、周永鴻及楊典忠均關切解編牛步卡民地，影響民眾土地使用權益；市長盧秀燕指出，因台中人口成長快速，解編過程須比別人更謹慎，以防未來找不到土地建設。

施志昌質疑台中市遲未解編的公設保留地總面積超過1500公頃，大量公共設施保留地長期未徵收、未開闢，造成土地所有權人數十年無法使用土地，無法興建住宅或開發利用，形同被剝奪財產權。

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施志昌質疑，台北市早在2016年前即完成通盤檢討，新北市成立專案小組積極推動解編，桃園與台南亦將解編納入都市發展政策中推動，台中進度遠遠落後，居六都之末，要求盧秀燕明確回應時程。

盧秀燕說，對於公設保留地處置各方意見不一，另有海線的議員另要求不解編，台中是人口成長的都市，必須審慎檢討用地狀況，以防未來無地可用。

但楊典忠斥台中市雖曾在20109年送內政部公設保留地解編案，但當時內政部要求市府提出跨區重劃可行性評估證明文件，市府4年來相關可行性評估案都未完成，成為六都唯一沒有出具地政主管機關的重劃可行性評估文件的直轄市，也是六都唯一公設保留地解編沒有進度的直轄市。

楊典忠說，以台中港特定區為例，自1972年劃設公設保留地迄今未開闢已逾50年，嚴重損害港區民眾的權益與對政府的信賴，都發局雖4月初提報內政部，但未提供地政局出具的可行性證明文件，顯示市府內部協調嚴重失當，地政局淪綁架公設保留地解編的元凶。

周永鴻也指出，根據內政部國土署去年12月的報告，台中僅完成2處沒有涉及市地重劃的公設專案通檢，另外7個需跨區市地重劃的專案，尚未提案給內政部都委會大會審議。

他說，光是潭雅神三區就有25處公園綠地保留地，不徵收也不解編，卡住民眾財產，促加速進度。

地政局長曾國鈞強調，跨區重劃一共65案地政局已做過評估，但是每個案子均需「可行」才能送中央審議，相關評估不只做一次，可能要做兩、三次直到「可行」，才可以送中央；都發局長李正偉表示，等地政局提供相關修正意見，包括財務評估、重劃可行性修正意見補充完成後，將盡快送內政部審查。

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