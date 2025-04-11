怪怪的！民眾接到問個資、有無連署電話 南投民代：小心詐騙

南投縣罷免游顥或馬文君的志工很認真舉牌宣傳罷免訊息，罷團強調，志工絕不會打電話去民眾家問個資或有無罷免連署。（「去游除垢」罷團提供）

2025/04/11 19:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣罷免藍委馬文君、游顥二階連署正進行中，有不少民眾跟民進黨籍縣議員沈夙崢反映，家中長輩接到問個資、有無簽罷免連署的電話，有些電話還未顯示來電號碼。沈夙崢表示，二階連署還未截止，選委會絕不會打電話，且罷團也不會電話詢問有無連署，要小心這些是詐騙電話。

南投縣議員沈夙崢近日接到不少民眾的電話，透露家中長輩會接到奇怪的電話，其中還有多人接到的電話未顯示來電號碼。

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沈夙崢透露，民眾接的怪電話中，有人會問「你有手機電話嗎？某某號碼是你的手機嗎？」，也有人會探詢「你有去罷免連署嗎？」，還有人問：「你有要申請戶籍謄本是嗎？我打來確定一下！」，這些民眾希望了解是否有公家機關或罷團志工會打電話到家裡。

沈夙崢表示，罷免二階連署還在進行中，罷團尚未造冊送件，因此絕不可能會有中選會或縣選委會打電話來詢問連署的事，何況在花蓮縣政府民政處長明良臻遭收押禁見後，大家不用怕連署會被查水表，更不可能會縣府相關單位敢登門或打電話詢問。

沈夙崢說，這些理由怪怪的電話，究竟是誰打的、為何而打很難查證，但已請民眾跟家人提醒，來路不明的電話就不要搭理，因為有可能是詐騙電話。

「去游除垢」投二區罷免游顥領銜人林敬桐也強調，不管是「去游除垢」或罷免馬文君的「All罷馬」罷團，志工都不會打電話給民眾探詢個資，或詢問「有無參加罷免連署」等問題。

本週六開始罷團為衝連署份數，會開始在社區進行宣傳和接受連署，但志工都會穿著罷團背心，也會表明身分和來意。

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