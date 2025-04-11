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    綠營議員助攻！陳淑華：罷免廖偉翔2階 努力達成門檻

    台中市議員陳淑華（著紅外套）協助民眾填寫罷免連署書。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員陳淑華（著紅外套）協助民眾填寫罷免連署書。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/11 19:00

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第4選區罷免藍委廖偉翔2階連署，將於4月底截止，由於西屯、南屯區3名民進黨議員，加上前議員張耀中一同上繳超過1萬2千份連署書，台中市議員陳淑華等人指出，努力達成32921份連署門檻。

    南屯區民進黨議員何文海表示，服務處累積收集超過4千份連署書，接近民進黨黨部要求責任區4625份「連署扣打（台語：配額）」，估計結合罷免團體收件3萬份，最快本週就可突破32921份連署門檻。

    西屯區民進黨議員陳淑華收到5482份責任配額，陳淑華表示，累積收到超過3000份連署書，努力達成32921份連署門檻。

    西屯區民進黨議員林祈烽收到5120份責任配額，林祈烽表示，服務處已繳連署份數3828份，目標達成率74.8%。民進黨前議員張耀中指出，繳出超過2000份連署，位於大墩七街服務處目前一週開放7天收件，接近四月底二階連署期限狀況越來越好。

    「展翅廢翔」罷團指出，3月7日由醫師杜承哲戴著「台中慧成宮」冠軍帽，領銜至中選會領取2階連署書後，累績累計收件超過28000份，二階門檻是32921份，目標要收到5萬份連署書。

    民眾趕往台中市議員何文海服務處，填寫二階罷免連署書。（記者黃旭磊攝）

    民眾趕往台中市議員何文海服務處，填寫二階罷免連署書。（記者黃旭磊攝）

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