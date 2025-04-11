關稅談判美牛豬標示讓步？卓榮泰：據理力爭

行政院長卓榮泰出席立法院院會備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 18:59

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今（11）日表示，美國長期認為我國標示進口牛豬產地是非關稅貿易障礙，質疑政府未來在台美關稅談判時「會不會讓」？對此，行政院長卓榮泰，政府會首就考量民眾健康、國內消費習慣及國際科學標準衡平考量，在談判時據理力爭，說明台灣國內的狀況。

立法院院會今下午邀請卓榮泰率部會首長列席，專案報告針對美國關稅政策因應作為，並備質詢。

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王鴻薇質詢表示，根據台灣食安法規定，進口的牛肉、豬肉必須標示產地，美國長期指責台灣的非關稅貿易障礙，其中就有食品安全，也就是針對牛、豬肉的產地標示。她質疑，未來政府在台美關稅談判時，牛豬的標示會不會取消，「會不會讓（步）」？

卓榮泰回應，政府會首先考慮民眾健康，再來是國內市場消費習慣，也會衡平考量國際標準與科學證據，若是國際社會共同標準，如何與台灣民眾健康、消費習慣做區別，這是談判過程。政府會在談判時據理力爭，解釋台灣的狀況。

王鴻薇指出，她覺得總統賴清德投書很大的問題，因為若非關稅貿易障礙我覺得這麼容易解決，之前的蔡英文、馬英九政府就可以解決。她並追問，法律明訂基改食品不得進入校園，美方要求不能對此有任何歧視，政府有沒有可能開放？

卓榮泰表示，政府的基本原則和前述答覆相同，他得知立院委員會也正在審慎評估、提出建議，行政院會就此內容再做討論。卓強調，台美之間的非關稅貿易障礙範圍滿大，部分可衡量雙方對等互惠的關係調整。

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