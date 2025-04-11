「基北北桃合作交流平台」提因應關稅方案 顏若芳批疊床架屋

台北市長蔣萬安赴議會進行施政報告並接受質詢。（記者田裕華攝）

2025/04/11 18:39

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（11日）到市議會進行施政報告及答詢，有關對等關稅，民進黨議員顏若芳批評，台北、新北、桃園、基隆市府的「基北北桃合作交流平台」提出許多方案都是疊床架屋，資料來源都是中央，中央也早有相同整合方案。台北市長蔣萬安回應，各區域的產業特性都不同，四縣市平台能更精準幫助受衝擊勞工。

顏若芳表示，四市合作平台提出「共享產業與勞動監測資訊」，但其實勞動部勞動力發展署的「就業服務資訊整合系統」就有各縣市就業、失業的統計資訊，根本沒必要再疊床架屋。針對「建立跨區就業服務平台」，勞動部也早自2003年就建置就業服務整合網站。

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顏若芳說，平台提出的「推動物價及經濟監控機制」更令人不知所云，目前全國只有台北、新北、台中、高雄有配合中央自行彙編物價指數，桃園、基隆都沒有，資料也只有中央有。她痛批，基北北桃美其名「自提」因應方案，實際上根本只是作秀方案。

蔣萬安回應，中央雖然有共享資訊平台，但各縣市各區域的產業特性都不同，例如桃園很多物流產業受創，怎麼運用資料是關鍵，四市跨縣市就業服務平台能更精準幫助受衝擊勞工。

顏若芳說，蔣萬安在8日表示台北市評估受衝擊產業大約2800家、營業額9200億元，然而經她調閱相關資料竟發現，北市府自始至終從未自行評估過衝擊，蔣萬安提出的數據只是財政部的相關產業總數，是唯恐天下不亂。

蔣萬安說，第一時間要先抓出可能受衝擊產業，比對以後，統計出2800項，並指財政部也是公布這些資料，而中央評估報告下週才會出來，是一樣的事情。

顏若芳提出三點建議，第一、應針對受對等關稅影響之個別產業，延長台北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫申請期間、補助金額；第二、北市中小及青創貸款應呼應經濟部政策增加不裁員、不降薪作為貸款保證，並針對受影響個別產業延長還款年限；第三、儘速提出SITI「因應美國對等關稅加碼20%獎勵補助」專案。蔣萬安回應，都會來研議。

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