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    川普關稅戰後接著匯率戰？楊金龍：不是美國說美元貶值就貶值

    央行總裁楊金龍今出席立法院院會。（記者塗建榮攝）

    央行總裁楊金龍今出席立法院院會。（記者塗建榮攝）

    2025/04/11 18:44

    〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院院會今天下午邀請卓榮泰率相關部會首長列席，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。國民黨立委謝衣鳯詢問有關台幣匯率，會否因為美國川普政府在關稅戰後繼續鎖定美元匯率，而使我們廠商受到影響。對此，中央銀行總裁楊金龍答詢時強調，匯率是由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值；一旦匯率市場波動太大，央行也會進行某些調節，讓匯率能動態穩定。對於維持新台幣率穩定，央行「當然有信心」。

    謝衣鳯詢問，從川普總統首席經濟顧問米倫的「海湖莊園協議」，關稅手段只是第一步，接下來還希望美元貶值。而這對依賴出口的台灣，會有多大影響？美國的貨幣手段有無可能成功？

    楊金龍回答，匯率由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值；長期來看，有升值也有貶值的時候，是市場決定價位，很難人為讓其貶值。他說，外匯市場參與者不是只有我們廠商，還有很多的外資，以及包括旅遊的人，這些都是參與者，外匯市場是供需決定，是市場價格，不是由誰來決定其匯率。

    謝再問米倫所謂重塑美元體系，我們國內廠商要如何因應？楊金龍認為，廠商要有避險，央行也會盡我們力量。當市場波動太大，央行會進行某些調節，讓波動度不要太大，讓匯率能動態穩定。

    被問到對穩定新台幣匯率有無信心？楊金龍掛保證，「當然有信心」。他說，長期以來新台幣都是動態穩定，維持動態穩定，沒有問題。他也提醒，銀行都有這些避險工具，中小企業都可以利用。

    行政院長卓榮泰也回應，政府會向業界說，台幣匯率長期呈現穩定，國家經濟體質健全，讓其匯率繼續呈現穩定趨勢，是可以看得到。

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