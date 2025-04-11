台南大罷免連署份數「鄭正鈐勇奪第一」 林志潔：感謝旅外鄉親支持

國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

2025/04/11 22:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐，新竹市雙罷總部發言人陽明交大法律學者林志潔今天發文說，台南好友傳來媒體報導，大台南地區對鄭正鈐在台南的外縣市罷免連署活動，勇奪第一，高虹安的罷免連署也超過台北市的李彥秀。她說，雖有點意外，但鄭正鈐各種債務及官司纏身，高虹安也同樣官司纏身，台南科學園區有不少新竹市民，才會奪罷免連署之冠。

不過，高虹安、鄭正鈐二階罷免連署份數多少？是否已達標準門檻？新竹市雙罷總部領銜人戴振博說，各地及各市議員和罷免團體持續收件中，預計收到下週五（18日），之後就會進入造冊階段，現階段持續衝刺，希望市民或是居住外縣市的新竹市民就近參與連署。

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林志潔發文說，雖知道鄭正鈐有各種債務和官司纏身（可到司法院訴訟案件系統檢索，即可找到鄭正鈐100多個五花八門的民刑事案件），但為何會在台南名列前茅？難道他的債務在台南居冠？當然也有可能許多南科員工是新竹鄉親，在南部給予支持鼓勵。

林志潔寫道，在媒體報導中，大台南地區來罷免的民眾也同時填寫罷免高虹安的罷免連署書，因此新竹雙罷份數最多，甚至超過台北市的藍委李彥秀。總之，無論是什麼原因，受到旅居台南的新竹鄉親大力支持，新竹人一定會努力持續推動及宣講罷免連署，期讓罷免連署份數能順利達標及衝高連署分數。

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