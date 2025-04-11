綠委提「軍售轉商售」助擴大對美採購 卓揆：談判會逐一清點

行政院長卓榮泰11日出席立法院院會，針對美國關稅政策因應作為進行專案報告。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 18:25

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣已排入美方首波優先關稅談判名單。立委邱志偉今（11日）質詢時表示，政府在加強對美採購部分，如果未來台灣對美軍購，非屬尖端、機敏性如F-35戰機軍備，應考量多從軍售（FMS）改為商售（DCS）管道，即可納入對美採購金額計算。行政院長卓榮泰回應，會在談判過程中一一清點，「政府是一體的，國家利益是唯一的思考方向」。

台美關稅談判已建立暢通管道，針對我國擴大對美採購策略，邱志偉今天下午質詢時表示，我國目前國防預算佔GDP的目標是3%，不過美國相關主管人員認為，台灣應跟美國一樣循序漸進提升至3.4%，是否可行？且除軟、硬體軍備外，軍事服務採購可否強化？

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卓榮泰回應，基於國家自己財政能力的評估、現所需國防能量，以及能夠採購的對象項目，政府認為今年度依照總統賴清德所說的朝3%目標前進，是足以承擔且國家需要的。

軍事服務採購方面，卓說，國防預算的定義應不是這麼侷限，有些國家包括美國，連退伍軍人福利也納入計算，因此他認為，軍事服務項目也在廣泛計算內，若連動性較強，政府也會積極爭取。

邱志偉進一步指出，我國對美軍事採購分為商售、軍售2種管道，軍售不包括在對美採購金額中，商售可以。因此，他詢問未來若非屬如F-35戰機等尖端或機敏性軍備科技，或者軍民共用、已有在地業者等項目，是否可以為了平衡對美貿易順差，從軍售轉成商售？

對此，卓榮泰回應，將來談判過程中都將一一清點。至於邱所擔心軍種本位主義影響商售意願，卓榮泰強調「請放心」，政府是一體的，國家利益是唯一的思考方向。

立委鍾佳濱質詢時，也將政策採購改善台美貿易差額分為三大類，包括擴大進口、進口持平及剛性需求。不過，由於軍售並不納入對美貿易額度，鍾佳濱將軍售列入進口持平之中，他詢問，政府是否會買F-35？卓榮泰重申，需視國家財政能力與國防需求。

鍾佳濱也列舉其他可考慮調整項目，如華航與歐洲簽約採購10架空中巴士，可考慮向美國採購，向澳洲購買的天然氣，也可向美國擴大進口。

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