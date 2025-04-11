推蕭美琴、蔡英文赴美談判關稅 何欣純：許多產業界朋友心聲

民進黨立委何欣純（前右1）拜訪地方產業，稱業者憂慮美國總統川普要課徵關稅。（資料照）

2025/04/11 19:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨立委何欣純今天上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被黃暐瀚問及「點名蔡英文來當（赴美）談判團長？」何欣純回應說，其實建議蕭美琴副總統、蔡英文前總統（擔任赴美談判團長），這都是許多產業界朋友的聲音，他們不是從政治角度出發，而是想找一位真正了解產業、最了解美國的人，把談判溝通做好，就這麼單純。

何欣純也說，美國要制裁中國，就怕中國貨透過越南、台灣、泰國「洗產地」，過去台灣一直有抽查，比如中國來的零組件若要標成台灣製，需要在台灣有一定比例的加工或增加附加價值，過去是35%（在台加工比例）的標準，現在也在討論要不要再提高，確保「MADE IN TAIWAN」，只要在台灣的加工或材料成本占比不夠，就可能會被視為「洗產地」。

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何欣純強調，近兩三天拜訪地方產業，業者都很憂慮川普要課徵關稅，可是細節不明，產業覺得「不知道狀況」最可怕，而現在聽到暫緩32%關稅確實鬆了一口氣，賴清德總統提到要持續溝通、談判，這真的很重要，希望政府能在暫緩的 90天內拿出扶助方案，讓民眾知道怎麼度過難關。

外界關注罷免何欣純進入二階連署階段，台灣日本關係協會會長蘇嘉全對外宣稱，敲定何參選2026台中市長，何欣純也都逐題回應。

何欣純說，確實有在準備參選台中市長，這段時間常跑基層，最終還是要尊重黨的提名機制，（國民黨）對手可能是江啟臣或楊瓊瓔，不知道最後誰出線，目前沒有做民調。

何欣純強調，罷免是人民的權利，一階段（提議）時，在選區裡沒看過連署攤位或有人號召，出現死亡連署、幽靈連署，後來補件通過進入二階，在地方上也沒看到連署站。

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