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    支持離島建設條例撤案？卓榮泰：支持立院力爭保障國家和經濟安全

    行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝答詢。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝答詢。（記者塗建榮攝）

    2025/04/11 17:28

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例」，綠營批評涉及替中國洗產地。民進黨立委吳思瑤今天在立法院質詢行政院長卓榮泰是否支持撤案，卓揆說，當然願意支持立法院力爭保障國家和經濟安全；對於人流、物流、金流和技術等，會嚴加防範；對於國家安全、經濟安全的威脅，會列為將來嚴格控管。

    吳思瑤詢問，該條例是否陷台灣於不利，讓中國入侵台灣？卓榮泰說，中央政府對離島的建設、福利一向是不落後的，包括用水、用電，但我們注重是怎麼樣讓離島身處前線必須是安全的國防。

    卓榮泰說，過去的條例內容，讓中資、陸資進到離島來，這萬萬不行，我們會堤防；如果未來涉及洗產地，又在這次全世界對等關稅貿易，美國很在意的違規運轉等，我們會全力的來防堵。

    吳思瑤詢問，這樣賣台毀國的條例，行政院支不支持撤案？卓榮泰回應，我們在行政的立場，當然願意支持在立法院裡面大家極力力爭，為了保障國家安全、經濟安全，大家來努力。

    蔡易餘提到，這幾天在野黨飛常的不團結，國民黨不僅有人說要停止對美投資，甚至要對美報復，但對於中國要跟美國對抗的結果，台灣怎麼可以跟美國走同一條路？

    卓榮泰說，現在正在進行談判跟世界的溝通當中，不到最後絕對不放棄爭取平等互惠，我們堅持台灣就是台灣隊，台灣就是世界隊，「不會是中國隊」。對於洗產地和違規轉院，將來我們絕對大力查緝，事前、事中、事後一定嚴防此事，讓全世界知道，台灣就是台灣。

    蔡易餘說，越南、泰國等國都是會被中國貿易影響，因此美國對這些國家的關稅特別高，陳玉珍的離島建設條例要鬆綁相關規定，讓金門變成中國來台灣洗產地的後門。卓榮泰強調，對於人流、物流、金流和技術等，會嚴加防範；對於國家安全、經濟安全的威脅，會列為將來嚴格控管。

    經濟部長郭智輝說，針對不當轉運貨物，經濟部有5項措施，第一，加強對中國貨品進口台灣以及出口美國的監測；第二，加強對業者的宣導；第三，建立違規業者的名單；第四，再犯裁罰從嚴；第五，運用反傾銷措施，充分調查來台灣洗產地。

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